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Fiyatı 1920 TL'ye düştü! Puma Anzarun FS Renew spor ayakkabıda büyük indirim
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Fiyatı 1920 TL'ye düştü! Puma Anzarun FS Renew spor ayakkabıda büyük indirim

Tuğçe Gülçiçek Tuğçe Gülçiçek Mynet Vitrin / Uzman Editör
05.12.2024 14:47
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Spor yaparken veya gündelik hayatta hem rahat hem de şık hissetmek istemez misiniz? Puma Anzarun FS Renew Spor Ayakkabı, gün boyu konfor vadederken modern bir tasarım sunuyor. Üstelik şu anda tam 1280 TL'lik büyük indirim ile satışta! Bu indirimi kaçırmamak için acele edin.

Spor ayakkabı koleksiyonunuza yeni bir model eklemenin tam zamanı! Hem rahatlığı hem de modern tasarımı bir arada sunan bir model arıyor, "Alacağım ayakkabı tüm kış kombinlerime uysun!" diyorsanız doğru yerdesiniz. Nefes alabilen yapısı, hafif orta tabanı ve yumuşak iç astarıyla her adımda konfor sunan, siyah rengiyle her kombine uyum sağlayan Puma Anzarun FS Renew Spor Ayakkabı bugüne özel indirime girdi. Bu fırsatı değerlendirmeye ne dersiniz?

Rahat yapısı, hoş tasarımıyla yeni gözdeniz olacak: Puma Anzarun FS Renew Spor Ayakkabı

PUMA Anzarun FS Renew Spor Ayakkabı

Puma Anzarun FS Renew Spor Ayakkabı, nefes alabilen file üst yüzeyi, ısıyla preslenmiş kaplamaları ve şekillendirilmiş detaylarıyla modern ve sportif bir görünüm kazandırıyor. Tüy gibi hafif IMEVA orta tabanı, gün boyu rahat adımlar sağlarken, SOFTFOAM+ iç tabanı yumuşak yastıklama sunarak her adımda üstün konfor deneyimi yaşatıyor. Kauçuk dış tabanı dayanıklılık sağlarken, PUMA Formstrip detayları ve topuktaki marka işareti ayakkabıya ikonik bir stil katıyor. PUMA spor ayakkabı hem günlük kullanım hem de spor aktiviteleri için uygun bir seçim!

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Tek kelimeyle harika bir ürün."

  • "Rahat ve güzel bir spor ayakkabı. Tavsiye ederim."
Ürünü İncele

Bu içerik 6 Aralık 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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