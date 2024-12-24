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Fiyatı 1928 TL'ye düştü! Puma Flexfocus Lite Spor Ayakkabı indirime girdi
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Fiyatı 1928 TL'ye düştü! Puma Flexfocus Lite Spor Ayakkabı indirime girdi

Tuğçe Gülçiçek Tuğçe Gülçiçek Mynet Vitrin / Uzman Editör
24.12.2024 10:53
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Her adımınızda konforu ve şıklığı bir arada hissetmek ister misiniz? Puma FlexFocus Lite, hafif ve dayanıklı yapısı, ergonomik tasarımı gün boyu rahatlık sunuyor. Unisex model, şimdi Yılın Son Fırsatları'na özel 1371 TL'lik dev indirim ile satışta! Bu fırsatı kaçırmamak için acele edin! İşte detaylar...

Özellikle yoğun tempolu bir yaşam tarzınız varsa ya da günlük kombinlerinizi şık bir dokunuşla tamamlamak istiyorsanız, doğru ayakkabı seçimi büyük önem taşıyor. Bu noktada Puma FlexFocus Lite, ergonomik tasarımıyla fark yaratan bir model olarak öne çıkıyor. Üstelik bu yılın en cazip kampanyalarından biri olan Yılın Son Fırsatları kapsamında şimdi indirimli fiyatıyla sizi bekliyor. Ayaklarınıza hak ettiği konforu sunmanın tam zamanı!

Prime üyesi olmak ve ayrıcalıklardan yararlanmak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

Yılın Son Fırsatları kapsamındaki tüm indirimleri görmek için buraya tıklayın.

İndirimdeki Puma ürünleri burada!

Puma FlexFocus Lite unisex spor ayakkabı

PUMA FlexFocus Lite spor ayakkabı

Puma FlexFocus Lite spor ayakkabı, ergonomik tasarımı sayesinde ayağınızın doğal hareketlerini desteklerken, hafif yapısıyla özgürce hareket etmenizi sağlıyor. Pumalite köpük teknolojisi ile üretilmiş ultra hafif tabanı ile gün boyu rahatlık sunarken, nefes alabilen yapısı sayesinde terlemeyi önlüyor. Puma'nın bu unisex modeli, esnek çentikleri ve topuk desteğiyle performansınızı zirveye taşırken, tarzınızdan da ödün vermemenizi sağlayacak!

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Harika bir ürün."

  • "Kaliteli ve rahat! Tavsiye ederim."
Ürünü İncele

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Bu içerik 24 Aralık 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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