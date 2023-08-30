Fiyatı 1999 TL'ye düştü! Kaliteli bir seçim: Samsonite çantada %41 indirim

İşlevselliği ve kalitesiyle dikkat çeken yüksek fiyatlı ürünler indirime girdiğinde, ihtiyacınız da varsa alınması gereken fırsatlardan biri haline gelir. İşte Samsonite'ın sevilen notebook sırt çantası da bu fırsat ürünlerinden biri. Başta iş dünyası olmak üzere, herkesin ihtiyaç duyduğu dizüstü bilgisayarlara uygunluğu ile ön plana çıkan bu ürün kalitesi ve dayanıklılığıyla öne çıkıyor. Siz de hayatınızı kolaylaştıracak bu çantadaki kısa süreli %41 indirimden faydalanmak ister misiniz? Yanıtınız "Evet!" ise gelin detayları birlikte keşfedelim.

Kalitesiyle öne çıkan: Samsonite KH8-09-002 15.6 STACKD BIZ Notebook Sırt Çantası

Sade ve şık tasarımıyla öne çıkan Samsonıte KH8-09-002 15.6 STACKD BIZ Notebook Sırt Çantası, unisex bir model. Çekçekli çantalara entegre imkanı sağlayan akıllı kılıfa sahip. Yumuşak dokudaki dayanıklı taşıma kolu ve ayarlanabilir omuz askılarıyla rahat taşıma imkanı sunuyor. Easy pass özelliğiyle kabloların çanta bölmelerinden geçmesine izin vererek elektronik cihazlarınızı çıkarmanıza gerek şarjda tutmanızı sağlıyor.

Kullanıcılar ne diyor?

"Sağlam paketleme. Kaliteli ürün. Teşekkürler Amazon."

"İyi malzemeden yapılmış, gerçekten su geçirmez ve rahat. İyi yatırım."

Bu içerik 30 Ağustos 2023 tarihinde güncellenmiştir. İçerik güncellendikten sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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