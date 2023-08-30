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Fiyatı 1999 TL'ye düştü! Kaliteli bir seçim: Samsonite çantada %41 indirim

30.08.2023 10:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İhtiyacınız olan ürünleri satın alırken işlevselliğe ve kaliteye önem verenlerdenseniz doğru yerdesiniz. Uzun yıllar kullanacağınız, bilgisayarınızı ve özel eşyalarınızı güvenle yanınızda taşımanıza olanak sağlayan bir sırt çantasına sahip olmak isterseniz dünyaca ünlü seyahat çantası markası Samsonite'ın %41 indirimle satışta olan notebook sırt çantası modeline bir göz atabilirsiniz.

Fiyatı 1999 TL'ye düştü! Kaliteli bir seçim: Samsonite çantada %41 indirim

İşlevselliği ve kalitesiyle dikkat çeken yüksek fiyatlı ürünler indirime girdiğinde, ihtiyacınız da varsa alınması gereken fırsatlardan biri haline gelir. İşte Samsonite'ın sevilen notebook sırt çantası da bu fırsat ürünlerinden biri. Başta iş dünyası olmak üzere, herkesin ihtiyaç duyduğu dizüstü bilgisayarlara uygunluğu ile ön plana çıkan bu ürün kalitesi ve dayanıklılığıyla öne çıkıyor. Siz de hayatınızı kolaylaştıracak bu çantadaki kısa süreli %41 indirimden faydalanmak ister misiniz? Yanıtınız "Evet!" ise gelin detayları birlikte keşfedelim.

Kalitesiyle öne çıkan: Samsonite KH8-09-002 15.6 STACKD BIZ Notebook Sırt Çantası

Adsız tasarım - 2023-08-30T100227.356

Sade ve şık tasarımıyla öne çıkan Samsonıte KH8-09-002 15.6 STACKD BIZ Notebook Sırt Çantası, unisex bir model. Çekçekli çantalara entegre imkanı sağlayan akıllı kılıfa sahip. Yumuşak dokudaki dayanıklı taşıma kolu ve ayarlanabilir omuz askılarıyla rahat taşıma imkanı sunuyor. Easy pass özelliğiyle kabloların çanta bölmelerinden geçmesine izin vererek elektronik cihazlarınızı çıkarmanıza gerek şarjda tutmanızı sağlıyor.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Sağlam paketleme. Kaliteli ürün. Teşekkürler Amazon."

  • "İyi malzemeden yapılmış, gerçekten su geçirmez ve rahat. İyi yatırım."
Ürünü İncele

Bu içerik 30 Ağustos 2023 tarihinde güncellenmiştir. İçerik güncellendikten sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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