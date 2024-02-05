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Fiyatı 2 bin 199 TL'ye düştü! Philips 15'i 1 Arada Erkek Bakım Seti indirime girdi

Seray Yalçın Seray Yalçın Mynet Vitrin / Yönetici Editör
05.02.2024 17:17 | Son Güncelleme:
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Saç, sakal ve vücut tıraşınızı tek bir ürünle yapabilmenizi sağlayan Philips 15'i 1 Arada Erkek Bakım Seti Günün Fırsatları kapsamında indirime girdi. Uzun vadede bütçenizi korumanızı sağlayacak bu cihazı sizin için inceledik.

Fiyatı 2 bin 199 TL'ye düştü! Philips 15'i 1 Arada Erkek Bakım Seti indirime girdi

Saç, sakal ve vücut tıraşını tek makine ile yapabilmeyi sağlayan tıraş makineleri, son zamanlarda sıklıkla tercih ediliyor. Uzun vadede bütçe dostu olan ve pratik bir kullanım sunan bu üçü bir arada tıraş makineleri hızlı bir şekilde tıraş olmayı sağlarken zamandan tasarruf etmeye de yardımcı oluyor. Siz de tek bir cihaz ile hızlı, pratik ve etkili bir tıraşın keyfini yaşamak isterseniz bugüne özel indirime giren Philips 15'i 1 Arada Erkek Bakım Seti'ne bir göz atabilirsiniz, işte detaylar!

Philips 15'i 1 Arada Erkek Bakım Seti - Yüz/Saç/Vücut (Islak/Kuru Kullanım) MG7940/15

Adsız tasarım - 2024-02-05T170734.062

Philips 15'i 1 Arada Erkek Bakım Seti; hem ıslak hem de kuru olarak saç, yüz ve vücut bakımı için kullanılır. Cihaz, tamamen yıkanmaya dayanıklı olup kolay bir tıraş deneyimi sunar. 15 farklı aksesuar içerir. Bunlar arasında tıraş aparatları, tıraş bıçağı, sakal düzeltme aparatları, saç düzeltme aparatları ve vücut tıraşı aparatları gibi çeşitli parçalar bulunur. Uzun pil ömrüne sahiptir. Kablosuz kullanım için tam şarj edildiğinde 120 dakika sürekli kullanım sağlar. Philips 15'i 1 Arada Erkek Bakım Seti, hassas tıraş ve kesim sağlamak için hassas kontrol ayarlarına sahiptir. İstenilen şekilde kesme yapabilir. Kompakt ve hafif bir tasarımı sayesinde her yere taşınır. Bu setin bir aksesuar deposu bulunur, böylece tüm parçaları düzenli ve organize bir şekilde saklayabilirsiniz. Ergonomik tasarımı sayesinde kullanımı kolaydır. Elde rahatlıkla tutulabilir ve kontrollü bir şekilde kullanılabilir.

Kullanıcılar ne diyor?

Philips 15'i 1 Arada Erkek Bakım Seti MG7940/15 hakkında kullanıcıların yorumlarına baktığımızda; bazı kullanıcılar setin çok işlevli olmasını ve farklı aksesuarlarıyla geniş bir kullanım imkanı sunmasını beğeniyor. Aynı zamanda, setin sağlam ve dayanıklı olduğunu ve uzun süre pil ömrüne sahip olduğunu belirten kullanıcılar da mevcut. Kimi kullanıcılar hassas bir tıraş sağladığını söylüyorlar. Ancak, bazı kullanıcılar bazı parçaların performansının diğerlerine kıyasla daha zayıf olduğunu belirtiyorlar. Genel olarak Philips 15'i 1 Arada Erkek Bakım Seti'ni kullananların büyük çoğunluğunun memnun olduğunu görüyoruz.

Ürünü İncele

Bu içerik 5 Şubat 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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