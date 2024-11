Fiyatı 2 bin 350 TL'ye düştü! Jabra Elite 5 Kulakiçi kulaklık kısa süreli indirimde

Müzik tutkunlarını cezbedecek şeylerin başında kaliteli bir kulaklık gelir. Siz de gerçek bir müzik tutkunuysanız trafikte, seyahatte, ofiste, evde, kısacası her an her yerde müzikle dolu keyifli anlar geçirmenizi sağlayacak kaliteli bir kulaklığa ihtiyacınız var demektir. Kulaklık modelleri içinde tercihiniz Bluetooth bağlantılı olanlardan yanaysa da bu içeriğimizde tam da size göre bir öneri mevcut: Jabra Elite 5 Kulakiçi Kulaklık! Gülümseten Kasım kapsamında indirimli fiyatıyla öne çıkan kulaklığı sizin için inceledik. İşte detaylar...

Jabra Elite 5 Kulakiçi Kulaklık, Titanium Black

Şık tasarımı, güçlü ses performansı ve gelişmiş özellikleriyle dikkat çeken Jabra Elite 5, uzun süreli kullanımda konfor sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Çevresel gürültüyü azaltmak için aktif gürültü engelleme teknolojisi sunan bu kulaklık, müzik dinlerken veya telefonda görüşme yaparken dış sesleri azaltır. Yüksek kaliteli ses performansı ile net ve dengeli bir ses sunar. Stabil bir Bluetooth bağlantısı sunarak çeşitli cihazlarla kolayca eşleşir. Dokunmatik kontrol veya fiziksel tuşlar ile müzik kontrolüne ve çağrı yönetimine olanak tanır. Tek bir şarjla uzun süreli kullanım için tasarlanan bu model, şarj kutusu ile birlikte toplamda daha fazla kullanım süresi sağlar. IP54 veya benzeri bir derecelendirme ile ter ve suya karşı dayanıklıdır. Apple Siri veya Google Assistant gibi sesli asistanlar ile uyumludur, böylece kullanıcılar kolayca erişim sağlayabilir. Jabra Elite 5 Titanium Black, hem günlük kullanım hem de spor aktiviteleri için uygundur.

Kullanıcılar ne diyor?

"Yıllardır kullanıyorum. Arada Elite 10 ve hatta Sony’nin bir modelini de kullanmaya çalıştım. Hem kullanım hem de rahatlık açısından Jabra’nın yeni çıkan modellerinden bile daha iyi olmaya devam ediyor."

"İyi kalite ve hızlı teslimat."

"Kızıma hediye aldım. Özelikleri itibarıyla gerçekten çok güzel ve kaliteli."

Bu içerik 12 Kasım 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.