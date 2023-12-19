Fiyatı 2 bin 399 TL'ye düştü! Su ve rüzgar geçirmez Jack&Jones montta %35 indirim

Mont, kaban, ceket gibi kışlık dış giyim ürünlerinin fiyatları kimi zaman cep yakıyor. Bu ürünlere indirim varken sahip olmak bütçenizi korumanıza yardımcı oluyor. Hazır Amazon'un Prime üyelerine özel Yılın Son Fırsatları devam ederken kaliteli bir mont satın almak isterseniz Jack & Jones'un bugüne özel su ve rüzgar geçirmeyen montuna %35 indirimle sahip olabilirsiniz. Kısa süreliğine özel indirimde olan bu montu kaçırmamanızı tavsiye ederiz.

Jack & Jones JCOSWEEP PUFFER SNMont, Erkek

Jack & Jones'un özgün tasarımına sahip olan bu montu modern ve şık bir görünüme sahip. Minimal detayları bulunan montun iç kısmında yer alan sentetik dolgususu vücudunuzu sıcak tutar ve soğuk hava koşullarında tam koruma sağlar. Ürün aynı zamanda su ve rüzgar geçirmez özelliklere sahiptir. Kapüşonu baş ve yüz bölgesinizi soğuktan korumaya yardımcı olur. İki adet yan cep ve bir adet göğüs cep detayı bulunan mont son derece kullanışlıdır. Ön kısımda tam fermuarı yer alır. Bu fermuar, rahat bir kullanım sağlar.

Kullanıcılar ne diyor?

"Mağaza fiyatlarına göre yarı fiyatı olması çok iyi, kesinlikle tavsiye ederim."

"Ürün sıcak tutuyor, su geçirmiyor, rüzgar geçirmiyor, cep sayısı yeterli, kalite hissiyatı yüksek."

Bu içerik 19 Aralık 2023 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.







