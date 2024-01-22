HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Fiyatı 2 bin 472 TL'ye düştü! Helly Hansen Seven J Yağmurluk'ta kaçırılmayacak fırsat

Fiyatı 2 bin 472 TL'ye düştü! Helly Hansen Seven J Yağmurluk'ta kaçırılmayacak fırsat

Seray Yalçın Seray Yalçın Mynet Vitrin / Yönetici Editör
22.01.2024 14:07 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yağmurlu günlerde kurtarıcınız olacak, hem şık hem de işlevsel bir yağmurluk arıyorsanız doğru yerdesiniz. Su ve rüzgar geçirmez, nefes alabilir özellikleriyle öne çıkan, her adımda kuru ve konforlu kalmanızı sağlayan Helly Hansen Seven J Yağmurluk indirime girdi. İster şehirde gezerken ister doğa yürüyüşlerinde bu yağmurluk size kesintisiz koruma sunacak.

Fiyatı 2 bin 472 TL'ye düştü! Helly Hansen Seven J Yağmurluk'ta kaçırılmayacak fırsat

Kışın yağmurdan ve rüzgardan korunmak içinamacıyla pek çok kişi tarafından sıklıkla kullanılan yağmurluklar, herkesin gardırobunda bulunması gereken dış giyim ürünleri arasında yer alır. Kötü hava koşullarında vücudunuzu korurken aynı zamanda konfor da sağlayan yağmurluklar aynı zamanda stilinizi de korumanıza yardımcı olur. Piyasada birçok markaya ait farklı model, desen ve renklerde yağmurluklar olsa da outdoor giyim ürünleri üreten markaların yağmurlukları uzun yıllar dayanması ve fonksiyonel olması nedeniyle daha çok tercih edilir. Helly Hansen Seven J Erkek Yağmurluk da onlardan birisi olarak karşımıza çıkıyor. Sade ve modern tasarımıyla öne çıkan bu yağmurluk kısa süreli bir indirimle sizlerle buluşmayı bekliyor. Gelin indirimdeki ürünü birlikte inceleyelim.

Yağmurdan ve soğuktan üstün koruma: Helly Hansen Seven J Yağmurluk

Adsız tasarım - 2024-01-22T134013.486

Öne çıkan özellikleri

Helly Hansen Seven J Erkek Yağmurluk; Helly Tech 2 katmanlı kumaşa sahip olup su ve rüzgar geçirmez. Nefes alan materyaliyle öne çıkan ceket, suyu hapseder. Durable Water Repellency (DWR) teknolojisi sayesinde su ceketin üzerinden akar. Aynı zamanda vücudunuzu kuru tutmak için terin buharlaşmasını sağlar, hızlı kuruyan astarı da teri vücuttan atar. Olumsuz hava şartlarına karşı tam koruma için mühürlü dikişleri bulunur, bu sayede içeriye su sızdırmaz. Tek elle ayarlama noktasına sahip sabit kapüşonu, rüzgarda ve yağmurda başın üzerinde güvenli bir şekilde durur. YKK fermuarı gizlenmiştir ve dikişleri tamamen mühürlenmiştir, bu da kullanıcıyı sıcak ve kuru tutmak için ek koruma sağlar. Çene koruması, alt kenardaki büzme ipi, ayarlanabilir manşetleri ve iki fermuarıyla yürüyüş, bisiklet sürme veya tüm dış mekan aktiviteleri için uygundur.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "M aldım; 167 boy, 76 kg için. Gayet rahat. Etiket fiyatı 100 dolar. Teşekkürler Amazon. 1 hafta da erken geldi."

  • "Mükemmel bir fiyata aldım ve şiddetli yağmurlarda kullandım."

  • "Ceket çok rahat, hafif ve mükemmel oturuyor ve ayrıca dışarıdayken beni kuru tutuyor."
Ürünü İncele

Bu içerik 22 Ocak 2023 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

İlginizi Çekebilir

Uzun pil ömrü, ergonomik tasarım... Bose QuietComfort Earbuds II günün fırsat ürünü

Uzun pil ömrü, ergonomik tasarım... Bose QuietComfort Earbuds II günün fırsat ürünü

 Isı yalıtımlı mont, akıllı telefon, airfryer, su geçirmez ayakkabı... Her ihtiyaca ve beğeniye uygun ürünler indirimde

Isı yalıtımlı mont, akıllı telefon, airfryer, su geçirmez ayakkabı... Her ihtiyaca ve beğeniye uygun ürünler indirimde

 Minimal tasarımıyla vazgeçilmeziniz olacak! Stanley termosta kaçırılmayacak fırsat

Minimal tasarımıyla vazgeçilmeziniz olacak! Stanley termosta kaçırılmayacak fırsat

 Çok satanlarda bir numara! HEPA filtreli, LED ışıklı ve sessiz

Çok satanlarda bir numara! HEPA filtreli, LED ışıklı ve sessiz

 Rahat ve tarz bir bot arıyorsanız Camper'ın bu modelini kaçırmayın

Rahat ve tarz bir bot arıyorsanız Camper'ın bu modelini kaçırmayın

 Konfor, dayanıklılık, tarz! Adidas'ın Terrex serisi ayakkabıları indirime girdi

Konfor, dayanıklılık, tarz! Adidas'ın Terrex serisi ayakkabıları indirime girdi

 Yüksek kalite, düşük fiyat! Jack&Jones boxer setlerinde indirim devam ediyor

Yüksek kalite, düşük fiyat! Jack&Jones boxer setlerinde indirim devam ediyor

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
helly hansen helly hansen mont
İş birliği İçerikleri
Uzun pil ömrü, ergonomik tasarım... Bose QuietComfort Earbuds II günün fırsat ürünü

Uzun pil ömrü, ergonomik tasarım... Bose QuietComfort Earbuds II günün fırsat ürünü

Isı yalıtımlı mont, akıllı telefon, airfryer, su geçirmez ayakkabı... Her ihtiyaca ve beğeniye uygun ürünler indirimde

Isı yalıtımlı mont, akıllı telefon, airfryer, su geçirmez ayakkabı... Her ihtiyaca ve beğeniye uygun ürünler indirimde

Kahve severlerin vazgeçilmezi! İşte en çok tercih edilen kahve çeşitleri

Kahve severlerin vazgeçilmezi! İşte en çok tercih edilen kahve çeşitleri

Spor ve outdoor giyimin favori markalarında indirim başladı

Spor ve outdoor giyimin favori markalarında indirim başladı

Rahat ve tarz bir bot arıyorsanız Camper'ın bu modelini kaçırmayın

Rahat ve tarz bir bot arıyorsanız Camper'ın bu modelini kaçırmayın

A101'e gelen Samsung Galaxy Z Fold5'i sizin için inceledik

A101'e gelen Samsung Galaxy Z Fold5'i sizin için inceledik

Tümünü Gör
A101'e gelen Samsung Galaxy Z Fold5'i sizin için inceledik

A101'e gelen Samsung Galaxy Z Fold5'i sizin için inceledik

Notebook, akıllı saat, kahve makinesi... BİM Aktüel Kataloğu indirimli ürünleri burada

Notebook, akıllı saat, kahve makinesi... BİM Aktüel Kataloğu indirimli ürünleri burada

Her an imdadınıza koşacak dijital ateş ölçerler

Her an imdadınıza koşacak dijital ateş ölçerler

Küçük yaşam alanına sahip olanlar bakmadan geçmeyin

Küçük yaşam alanına sahip olanlar bakmadan geçmeyin

Her an yanınızda olmasını isteyeceğiniz detoks mataralar

Her an yanınızda olmasını isteyeceğiniz detoks mataralar

Yüksek kalite, düşük fiyat! Jack&Jones boxer setlerinde indirim devam ediyor

Yüksek kalite, düşük fiyat! Jack&Jones boxer setlerinde indirim devam ediyor

Tümünü Gör
Yüksek kalite, düşük fiyat! Jack&Jones boxer setlerinde indirim devam ediyor

Yüksek kalite, düşük fiyat! Jack&Jones boxer setlerinde indirim devam ediyor

Minimal tasarımıyla vazgeçilmeziniz olacak! Stanley termosta kaçırılmayacak fırsat

Minimal tasarımıyla vazgeçilmeziniz olacak! Stanley termosta kaçırılmayacak fırsat

A101'e Stanley termoslar geliyor! İşte 18 Ocak A101 Aldın Aldın Kataloğu

A101'e Stanley termoslar geliyor! İşte 18 Ocak A101 Aldın Aldın Kataloğu

Yediden yetmişe herkesin favorisi efsane CAT bot modelleri

Yediden yetmişe herkesin favorisi efsane CAT bot modelleri

Kişisel bakımına önem veren stil sahibi beylere özel parfüm setleri

Kişisel bakımına önem veren stil sahibi beylere özel parfüm setleri

Karne hediyesi bekleyen çocuğunuza alabileceğiniz hediyeler

Karne hediyesi bekleyen çocuğunuza alabileceğiniz hediyeler

Tümünü Gör
Benzer En Yeniler İçerikleri
Uzun pil ömrü, ergonomik tasarım... Bose QuietComfort Earbuds II günün fırsat ürünü

Uzun pil ömrü, ergonomik tasarım... Bose QuietComfort Earbuds II günün fırsat ürünü

Isı yalıtımlı mont, akıllı telefon, airfryer, su geçirmez ayakkabı... Her ihtiyaca ve beğeniye uygun ürünler indirimde

Isı yalıtımlı mont, akıllı telefon, airfryer, su geçirmez ayakkabı... Her ihtiyaca ve beğeniye uygun ürünler indirimde

Kahve severlerin vazgeçilmezi! İşte en çok tercih edilen kahve çeşitleri

Kahve severlerin vazgeçilmezi! İşte en çok tercih edilen kahve çeşitleri

Spor ve outdoor giyimin favori markalarında indirim başladı

Spor ve outdoor giyimin favori markalarında indirim başladı

Rahat ve tarz bir bot arıyorsanız Camper'ın bu modelini kaçırmayın

Rahat ve tarz bir bot arıyorsanız Camper'ın bu modelini kaçırmayın

A101'e gelen Samsung Galaxy Z Fold5'i sizin için inceledik

A101'e gelen Samsung Galaxy Z Fold5'i sizin için inceledik

Tümünü Gör

Diğer Haberler

Camide Kur'an-ı öptükten sonra üzerine basan adam: Elimle ayağımı karıştırdım

Camide Kur'an-ın üzerine basan adam: Elimle ayağımı karıştırdım

Sahillerde kabus devam ediyor! Antalya'da 2 ceset Muğla'da 1 ceset daha bulundu: Cinsiyeti bile tespit edilemiyor

Sahillerde kabus devam ediyor! Antalya'da 2 ceset Muğla'da 1 ceset daha bulundu

SON DAKİKA | İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırı davasında 3 sanığa tahliye

Taksim'de bombalı saldırı davasında flaş karar!

Kan donduran vahşet! Borcunu ödemeyen arkadaşını bıçak ve baltayla katletti

Borcunu ödemeyen arkadaşını bıçak ve baltayla katletti

'O ağaçların yanında yetiştiği için çikolata tadı var! Tokluk hissi veriyor' Konya'da artık çok sık tüketiliyor

'Çikolata tadı var! Tokluk hissi veriyor' O ilde talep arttı

Ev sahipleri dikkat! Kiralık dairesine gitti, karşılaştığı manzarayla neye uğradığını şaşırdı

Kiralık dairesine gitti, karşılaştığı manzarayla neye uğradığını şaşırdı

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.