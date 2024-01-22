Fiyatı 2 bin 472 TL'ye düştü! Helly Hansen Seven J Yağmurluk'ta kaçırılmayacak fırsat

Kışın yağmurdan ve rüzgardan korunmak içinamacıyla pek çok kişi tarafından sıklıkla kullanılan yağmurluklar, herkesin gardırobunda bulunması gereken dış giyim ürünleri arasında yer alır. Kötü hava koşullarında vücudunuzu korurken aynı zamanda konfor da sağlayan yağmurluklar aynı zamanda stilinizi de korumanıza yardımcı olur. Piyasada birçok markaya ait farklı model, desen ve renklerde yağmurluklar olsa da outdoor giyim ürünleri üreten markaların yağmurlukları uzun yıllar dayanması ve fonksiyonel olması nedeniyle daha çok tercih edilir. Helly Hansen Seven J Erkek Yağmurluk da onlardan birisi olarak karşımıza çıkıyor. Sade ve modern tasarımıyla öne çıkan bu yağmurluk kısa süreli bir indirimle sizlerle buluşmayı bekliyor. Gelin indirimdeki ürünü birlikte inceleyelim.

Yağmurdan ve soğuktan üstün koruma: Helly Hansen Seven J Yağmurluk

Öne çıkan özellikleri

Helly Hansen Seven J Erkek Yağmurluk; Helly Tech 2 katmanlı kumaşa sahip olup su ve rüzgar geçirmez. Nefes alan materyaliyle öne çıkan ceket, suyu hapseder. Durable Water Repellency (DWR) teknolojisi sayesinde su ceketin üzerinden akar. Aynı zamanda vücudunuzu kuru tutmak için terin buharlaşmasını sağlar, hızlı kuruyan astarı da teri vücuttan atar. Olumsuz hava şartlarına karşı tam koruma için mühürlü dikişleri bulunur, bu sayede içeriye su sızdırmaz. Tek elle ayarlama noktasına sahip sabit kapüşonu, rüzgarda ve yağmurda başın üzerinde güvenli bir şekilde durur. YKK fermuarı gizlenmiştir ve dikişleri tamamen mühürlenmiştir, bu da kullanıcıyı sıcak ve kuru tutmak için ek koruma sağlar. Çene koruması, alt kenardaki büzme ipi, ayarlanabilir manşetleri ve iki fermuarıyla yürüyüş, bisiklet sürme veya tüm dış mekan aktiviteleri için uygundur.

Kullanıcılar ne diyor?

"M aldım; 167 boy, 76 kg için. Gayet rahat. Etiket fiyatı 100 dolar. Teşekkürler Amazon. 1 hafta da erken geldi."

"Mükemmel bir fiyata aldım ve şiddetli yağmurlarda kullandım."

"Ceket çok rahat, hafif ve mükemmel oturuyor ve ayrıca dışarıdayken beni kuru tutuyor."

Bu içerik 22 Ocak 2023 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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