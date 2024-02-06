Fiyatı 2 bin 488 TL'ye düştü! Çok satan Adidas montta kaçırılmayacak fırsat

Kaliteli bir spor mont, sadece spor yaparken değil günlük hayatta da kullanılabilir. Şık ve işlevsel tasarımı sayesinde farklı ortamlarda rahatlıkla kullanabileceğiniz, hareket özgürlüğünüzü kısıtlamadan konforlu bir deneyim sunan bir spor mont arıyorsanız, çok satanlarda zirvede yer alan Adidas ESS INS HYB JKT Mont'tun 480 TL indirime girdiği müjdesini verelim. Bizden söylemesi; spor yapmaya veya aktif bir yaşam sürmeye özen gösteren herkesin gardırobunda böyle bir mont mutlaka olmalı!

Çok satanlarda birinci sırada: Adidas ESS INS HYB JKT Mont

Suya dayanıklı bir kaplama ile donatılan ve hafif yağmurlarda koruma sağlayan Adidas ESS INS HYB JKT Mont, spor montlar içinde en çok satan modellerden biri. Gün boyu sıcak kalmanızı sağlamak amacıyla ısı yalıtımlı iç dolgu malzemesine sahip montun ön kısmında tam boy fermuar bulunuyor, bu da kolayca giyilip çıkarılmasını sağlarken soğuktan da ekstra korunmanıza yardımcı oluyor. Montun kapüşonu ayarlanabilir özellikte ve soğuk havalarda başı koruyarak daha fazla ısı sağlıyor. Adidas ESS INS HYB JKT Mont, spor veya günlük aktiviteler için ideal bir tercih olup şıklığı ile rahatlığı birleştiriyor.

Kullanıcılar ne diyor?

"Çok hafif bir mont. Klasik Adidas kalitesi. İç cepleri yok, yan cepleri fermuarsız, çıt çıtlı. Çok soğuk havalarda sıcak tutmaz daha çok spor ya da aktivite montu olarak kullanılabilir."

"Ürün çok güzel, lakin bir beden büyük alınması gerek. Tavsiye ederim, harika."

"Ürün çok güzel ve zarif bir duruşu var."

Bu içerik 6 Şubat 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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