Fiyatı 2 bin 499 TL'ye düştü! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak airfryerda indirim

"Homend markasının farklı model airfryerlarını görmüştüm alma konusunda beni bu etkiledi. Şimdi iyi ki almışım diyorum, fiyatı çok uygun. Gelir gelmez denedim, patates denedim ilk, çocuklar sevdiği için. Bir tatlı kaşığı yağ ile koca bir hazne patates kızarttım çok lezzetliydi. Patlıcanı nasıl közlediğini merak ettim, sonrasında karnıyarık tarzı bir yemek denedim o da çok iyiydi. Tavuk da denedim. Haznesi çok geniş ızgarayı çıkınca daha da genişliyor. Kullanımı çok kolay zaten üzerinde de yemek-dakika-ısı bilgisi var. Çok iyi pişiriyor, temizlemesi de çok kolay. Tavsiye edilir."