Fiyatı 2 bin 499 TL'ye düştü! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak airfryerda indirim

Geleneksel kızartma yöntemlerinin tahtını sarsan airfryerlar, son yılların en popüler mutfak ürünleri arasında yer alıyor. Yağ kullanmadan ya da azıcık yağ ile çıtır çıtır kızartmalar yapmanızı sağlayan airfryerlar, lezzetli ve sağlıklı bir yemek deneyimiyle tanışmanızı sağlıyor. Üstelik pratik özellikleri sayesinde mutfakta boşa zaman kaybetmenizi engelliyor, zamanınız size kalıyor. Siz de mutfağınıza yeni bir soluk getirecek bu ürünlere bir şans vermek istiyorsanız ev aletleri konusunda başarısını tamamlamış Homend markasının airfryer modeline bir göz atabilirsiniz. Kısa süreliğine indirimde olan bu ürünü sizin için inceledik.
Ürün özellikleri
Yiyecekleri pişirirken sıcak hava dolaşımını kullanır. Bu sayede yağ kullanmadan sağlıklı ve lezzetli yemekler hazırlayabilirsiniz.
Geniş iç haznesi, bir seferde daha fazla yiyecek pişirmenizi sağlar. İster patates kızartması ister tavuk kanatları olsun, daha fazla yiyecek hazırlamanız için yeterli alan sunar.
Kolay kullanım için ayarlanabilir dijital kontrol paneline sahiptir. Sıcaklık, pişirme süresi ve program seçeneklerini kolayca ayarlayabilirsiniz.
Farklı yiyecekleri pişirmek için çeşitli program ve sıcaklık seçeneklerine sahiptir. Kızartma, ızgara, fırınlama, haşlama gibi farklı pişirme yöntemlerini seçebilirsiniz.
Pişirme işlemi tamamlandığında otomatik olarak kapanır ve yemekleri sıcak tutar. Bu sayede yemeklerinizin pişme süresi sona erdikten sonra soğumasını önler.
Bazı parçaları çıkarılabilir ve bulaşık makinesinde yıkanabilir. Bu sayede temizlik işlemini hızlı ve kolay bir şekilde yapabilirsiniz.
Kullanıcılar ne diyor?
"Homend markasının farklı model airfryerlarını görmüştüm alma konusunda beni bu etkiledi. Şimdi iyi ki almışım diyorum, fiyatı çok uygun. Gelir gelmez denedim, patates denedim ilk, çocuklar sevdiği için. Bir tatlı kaşığı yağ ile koca bir hazne patates kızarttım çok lezzetliydi. Patlıcanı nasıl közlediğini merak ettim, sonrasında karnıyarık tarzı bir yemek denedim o da çok iyiydi. Tavuk da denedim. Haznesi çok geniş ızgarayı çıkınca daha da genişliyor. Kullanımı çok kolay zaten üzerinde de yemek-dakika-ısı bilgisi var. Çok iyi pişiriyor, temizlemesi de çok kolay. Tavsiye edilir."
Bu içerik 4 Temmuz 2023 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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