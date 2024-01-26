Fiyatı 2 bin 55 TL'ye düştü! Stanley termos Günün Fırsatları kapsamında avantajlı fiyatıyla satışta

Stanley, yıllardır kaliteli ve dayanıklı termoslarıyla tanınıyor. Stanley'in ürünlerine ömür boyu garanti sunması onu daha da tercih edilir bir hale getiriyor. İçeceklerinizi saatlerce ilk koyduğunuz andaki ısısıyla muhafaza eden Stanley termoslar içinde bazı modeller oldukça popüler. Onlardan biri de 1,9 litrelik yeşil renkli Stanley Klasik Vakumlu Termos! Son zamanların en çok satılan termoslarından bu model, yalnızca geçen ay Amazon'da 500 adetten fazla kullanıcıya ulaştı. Bir kez deneyenin yorumlarda övgülerle bahsettiği bu termos, bugüne özel Günün Fırsatları kapsamında indirimli fiyatıyla sizleri bekliyor. Gelin bakalım; kullanıcılar neler söylemiş, termos hangi özellikleriyle öne çıkıyor? İşte detaylar!

Çok satanlarda birinci sırada: Stanley Klasik Vakumlu Termos, 1.9 L, Yeşil

Öne çıkan özellikleri

Paslanmaz çelik gövdeye sahiptir.

Çift duvar vakum izolasyonu bulunur. Vakumlu yapısı içeceklerin uzun süre sıcak veya soğuk kalmasını sağlar.

BPA içermez.

Sızdırmaz kapak sistemi içeceğin dökülme riskini ortadan kaldırır.

Paslanmaz çelik yalıtımlı kapağı bardak olarak da kullanılır.

Bulaşık makinesinde yıkanabilir, temizliği kolaydır.

Yeni döküm durdurucu tasarımı daha pürüzsüz bir boşaltma sağlar.

Güncellenmiş çift duvarlı tasarım şişeyi daha güçlü hale getirir ve kapasitesini artırır.

Ergonomik tutma kolu ile taşıması kolaydır. İyileştirilmiş sapı daha iyi bir tutuş sağlar.

Kamp, piknik, seyahat gibi outdoor etkinliklerinde kullanım için uygundur.

Farklı renk seçenekleri bulunur.

Kullanıcılar ne diyor?

"Denedikten sonra değerlendirmemi yazıyorum. Sabah koyduğum kaynar su ertesi gün akşamı hala aynı sıcaklıktaydı, elimi değdiremedim bile. Buz ve soğuk denemedim. Ancak buzda çok iddialı 9 güne kadar tutabildiği söyleniyor. Orijinal ürün, kargolama güzel."

"Kesinlikle öneririm. 15-16 saat neredeyse doldurduğunuz sıcaklıkta çayınızı içebiliyorsunuz. Ömürlük sağlam bir ürün."

"Teşekkürler Amazon, piyasa fiyatının oldukça altında bir bedelle kısa sürede alabildim. Stanley kalitesini anlatmaya gerek yok zaten."

"Arkadaşımın için almıştım ilkini, onun söylediğine göre gerçekten performans on numara. Şimdi de kendim için aldım.Tereddütsüz alın. Hayırlı alışverişler."

Bu içerik 26 Ocak 2023 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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