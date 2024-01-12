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Fiyatı 2 bin 763 TL'ye düştü! Su ve rüzgar geçirmeyen Columbia Watertight Ceket indirimde

12.01.2024 16:45 | Son Güncelleme:
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Çok satanlarda birinci sırada yer alan Columbia Watertight II Ceket, donanımlı Omni-Tech teknolojisi sayesinde yağmurlu havalarda kuru kalmanızı sağlıyor. Üstelik şimdi Günün Fırsatları kapsamında indirimde! Yağmur çamur demeden konforlu ve güvenli bir kış geçirmek istiyorsanız bu fırsatı kaçırmamanızı öneririz. Yağmurlu havalarda tarzınızı korurken sizi koruyacak Columbia Watertight Ceket'e indirimli fiyatıyla sahip olmak için acele edin.

Fiyatı 2 bin 763 TL'ye düştü! Su ve rüzgar geçirmeyen Columbia Watertight Ceket indirimde

Yağmurlu ve soğuk zamanlar yaşadığımız şu günlerde, olmazsa olmaz dış giyim ürünleri arasında su geçirmez özelliğe sahip ceketler de yer alıyor. Vücudumuzu ve kıyafetlerimizi yağmurdan, rüzgar ve diğer olumsuz hava koşullarından koruyan bu ürünler gün boyu konforla hareket etmemize olanak tanıyor. Eğer siz de bu soğuk ve yağmurlu havaları daha rahat geçirmek için yağmurluk ya da su geçirmez bir ceket arıyorsanız doğru yerdesiniz. Fonksiyonel outdoor ürünleriyle öne çıkan Columbia'nın Watertight II Ceket modelinde kısa süreli indirim başladı. Çok satan o ürünü biz de sizin için inceledik, işte detaylar!

Çok satanlarda birinci sırada: Columbia Watertight II Ceket

Adsız tasarım - 2024-01-12T161603.734

Su Geçirmezlik: Columbia Erkek Watertight II Ceket, Omni-Tech teknolojisiyle donatılmıştır. Bu teknoloji sayesinde ceket, dışarıdaki yağmura ve nemli hava koşullarına karşı tam bir koruma sağlar. Su geçirmezlik özelliği, çeketin üst yüzeyinde birikme yapmadan suyun hızlı bir şekilde akmasını sağlar.

Nefes Alabilirlik: Ceketin Omni-Tech teknolojisi aynı zamanda nefes alabilirlik sunar. Bu özellik, vücuttan çıkan nemin dışarı atılmasına izin vererek içeride terlemeyi önler. Böylece kullanıcı, herhangi bir fiziksel aktivite sırasında bile konforlu ve kuru kalır.

Hafiflik: Watertight II Ceket, hafif tasarımıyla kullanıcıya kolaylık sağlar. Taşıması ve katlaması kolay olan bu ceket, seyahatlerde ve açık hava etkinliklerinde kullanıcıya ekstra yük getirmez.

Ayarlanabilir Özellikler: Ceketin kapüşonu, etrafınızdaki koşullara göre ayarlanabilir. Başınızı korumak için sıkılaştırılabilir ve gevşetilebilir. Ayrıca, bel ve bileklerde bulunan elastik kayışlar sayesinde ceket size daha sıkı bir uyum sağlar ve soğuk havanın içeri girmesini önler.

Depolama: İki fermuarlı yan cebi ve bir göğüs cebi dahil olmak üzere birden fazla depolama seçeneği sunar. Bu cepler, değerli eşyalarınızı güvenli ve erişilebilir bir şekilde saklamanızı sağlar.

Stil: Columbia Watertight II Ceket, şık bir dış görünüşe sahiptir. Modern tasarımı ve çeşitli renk seçenekleriyle kullanıcıların zevkine uygun bir seçenek sunar.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Türkiye fiyatının 3'te birine aldım. Çok beğendim. 183 boy, 102 kg. L beden tam oldu."

  • "Columbia ayakkabısı ve montundan sonra bu ürünü de alıp giymeye başladım. Hiç bir şekilde yağmur, su geçirmiyor. Rüzgara karşı da etkili. Çok hafif. Columbia ürünlerini uygun bir şekilde almamızı sağlayan Amazon'a minnettarız."

  • "Ürün çok rahat kesim, bedeninizden küçük almanızı tavsiye ederim."

  • "Çok beğendim. Sorunsuz teslimat, ürün kaliteli."
Ürünü İncele

Bu model de indirimde: Columbia Pouring Adventure II Ceket, Yağmurluk

Adsız tasarım - 2024-01-12T162052.655

Columbia Pouring Adventure II Ceket, Columbia'nın Omni-Tech teknolojisi sayesinde dışarıdan gelen yağmur ve nemli hava koşullarına karşı koruma sağlar. Ceketin üst yüzeyinde biriken su damlaları hızla akar ve içeri sızmaz. Hafif bir yapıya sahiptir ve taşıması kolaydır. Seyahatlerde veya açık hava etkinliklerinde çantanızda rahatlıkla taşıyabilirsiniz. Sıkılaştırılabilen ve gevşetilebilen kapüşon, başınızı tamamen kapatmanıza veya görüşünüzü açık tutmanıza olanak tanır. Ceketin ön tarafında su geçirmez bir YKK fermuar kullanılır. Kısacası bu ceket; su geçirmezlik, yapıştırılmış dikişler, ayarlanabilir kapüşon, fermuarlı cepler, nefes alabilirlik, hafiflik ve taşıma kolaylığı gibi özellikleriyle yağmurda koruma ve konfor sağlamak için tasarlanmıştır.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Ürünü yoğun yağmur altında da kullandım gerçekten beklentimi tam olarak karşıladı, çok memnun kaldım."

  • "Columbia kalitesi. Amazon alışverişinin güzelliği uygun fiyat, hızlı kargo ve orijinal ürün, teşekkürler."

  • "Fiyat performans. Fiyatı uygun, kalitesi çok iyi. Amazon farkı ile hızlı teslimat. Teşekkürler."
Ürünü İncele

Bu içerik 12 Ocak 2023 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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