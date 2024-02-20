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Fiyatı 2 bin 928 TL'ye düştü! Hakiki deri Camper Atom Work Ayakkabı'da indirim

Seray Yalçın Seray Yalçın Mynet Vitrin / Yönetici Editör
20.02.2024 15:33 | Son Güncelleme:
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Klasik kombinlerde tercih edilen şık ayakkabılarla spor kombinlerde tercih edilen rahat sneakerlar arasında kalan bir noktada, hem klasik hem spor tarzı yansıtan ayakkabılar, erkeklere kombinlerinde özgür bir ruh ve esneklik sunar. O ayakkabılardan biri de Camper'ın Atom Work modeli. Günün Fırsatları kapsamında indirimde olan Camper'ın bu sevilen modelini sizin için bu içeriğimizde inceledik, işte detaylar!

Fiyatı 2 bin 928 TL'ye düştü! Hakiki deri Camper Atom Work Ayakkabı'da indirim

Klasik giyim tarzıyla spor giyim tarzı arasında gidip gelen erkekler, hangi ayakkabıyı seçecekleri konusunda sık sık kararsız kalıyorlar. Klasik kombinler için tercih edilen ayakkabılar genellikle daha şık ve zarif olurken spor kombinler için seçilen ayakkabılar daha rahat ve spor bir görünüme sahip oluyor. Ancak, son dönemde hem klasik hem spor tarzı yansıtan ayakkabılar popülerlik kazanmış durumda. Bu tarz ayakkabılar genellikle daha hafif ve esnek yapıda olup geleneksel klasik tarzın şıklığını spor tarzın rahatlığıyla birleştiriyor; klasik kombinlerle kullanılabilirken aynı zamanda spor kombinlerle de uyum sağlıyor. Bu sayede, her iki tarzı aynı anda yansıtmak isteyen erkekler için ideal bir seçenek oluyor. Moda severlerin favori markalarından Camper'ın Atom Work modeli tam da böyle bir alternatif ve bugüne özel indirimde, gelin keşfedelim.

Camper Atom Work Ayakkabı

Adsız tasarım - 2024-02-20T145623.119

Leather Working Group Sertifikalı hakiki deri materyale sahip olan Camper Atom Work Ayakkabı, suya dayanıklı dış yüzeyi ve EVA kaymaz tabanıyla öne çıkar. Ayak tabanını destekleyen iç yastıklaması ile rahat bir kullanım sunan model, ayak sağlığını düşünen ergonomik özelliklere sahiptir. Klasik silüeti ve yumuşak yapısı ile Atom Work modeli, hem spor kombinlerle hem de resmi kombinlerle uyum sağlar.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Kalıp olarak çok iyi, iç taban rahatlığı 4/5."

  • "Çok hafif. Ayakkabıyı eşime aldım, işten gelir gelmez hemen denedi ve çok beğendi ayağında yokmuş gibi hissettiğini, rahat ve yumuşak taban olduğunu söyledi. Takımla nasıl olur endişelerim vardı ama şık oldu, sadece bağcıkları değiştirsek daha iyi görüneceğine karar verdik. Camper rahatlığı yine şaşırtmadı."

  • "Bence en az göründüğü kadar şık ve beklediğimden çok daha rahat geldi. Camper Pelotas'tan rahat olduğu kesin. Uzun süre kullanmadım ama onun kadar dayanıklı çıkar ise mükemmel ürün."
Ürünü İncele

Bu içerik 20 Şubat 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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