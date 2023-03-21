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Fiyatı 2039 TL'ye düştü! Teknoloji harikası Hoover ışınlı süpürgede indirim

21.03.2023 15:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Evinizi hijyenik tutun, sağlığınızı koruyun! Hoover ULTRA VORTEX UV-C Işınlı Temizleyici Süpürge kısa süreliğine indirimde. Evinize yeni bir soluk getirecek, sizi uzun uzadıya temizlik yapmaktan kurtaracak teknoloji harikası ışınlı süpürgeyle tanışmak ister misiniz? Hazır indirimdeyken kaçırmayın, deriz. İşte detaylar!

Fiyatı 2039 TL'ye düştü! Teknoloji harikası Hoover ışınlı süpürgede indirim

Hepimiz yaşam alanımızın tertemiz olmasını isteriz ve bunun için süpürgelerden faydalanırız. Klasik elektrikli süpürgeler zemindeki tozu, kiri içine hapsederken teknoloji harikası yeni nesil ışınlı temizleyiciler bunun çok daha fazlasını yapıyor. Nasıl mı? Ultraviyole ışınlarıyla çalışan ışınlı süpürgeler; halı, koltuk gibi pek çok farklı zemindeki zararlı bakterileri, mikropları UV ışınları sayesinde sonsuza dek yok eder ve normal süpürgeyle yapamayacağınız bir temizlik sunar. En beğenilen ışınlı süpürge modellerinden biri olan Hoover ULTRA VORTEX UV-C Işınlı Temizleyici Süpürge şu an kısa süreliğine indirimde! Siz de evinizdeki mikroplardan kurtulmak için mükemmel bir çözüm arıyorsanız bu harika fırsatı kaçırmayın.

Kir, toz ve akarlara elveda: Hoover ULTRA VORTEX UV-C Işınlı Temizleyici Süpürge

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Hoover ULTRA VORTEX UV-C Işınlı Temizleyici Süpürge, UV-C ışınlarını kullanarak evinizdeki bakteri ve virüsleri yok eder. Böylece evinizde daha hijyenik bir ortam yaratmanıza yardımcı olur. Güçlü motoru ve HEPA filtresi sayesinde evinizi tozdan ve diğer kirleticilerden arındırır. Işınlı süpürge özellikle alerjisi olanlar için idealdir. Ergonomik tasarımı ve hafifliği, kullanımını kolaylaştırır ve her yere kolayca taşınmasını sağlar. Ayrıca, 2,5 litrelik toz haznesi sayesinde, daha uzun süreli kullanım için toz torbasına ihtiyaç duymazsınız. Kir ve tozu her türlü zeminden, kumaşlardan bile kolaylıkla temizler. Mükemmel temizlik için 3 farklı temizleme teknolojisine sahiptir: süpürme modu, dakikada 4200 kez dönen fırça başlık modu, UV-C ışın modu. Alerji, dermatit ve astım problemi yaşayanlar için ideal çözüm sunar. Evcil hayvan tüyü temizliği için birebirdir.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Evde iki köpeğimiz var ve ailecek koltuklarda özellikle pandemide bolca vakit geçiren bir aileyiz. Hoover bugün elime ulaştı, Amazon'a müthiş hızlı teslimat için öncelikle teşekkür ederim. Bugüne dek almadığıma pişmanım. Koltukları normal elektrikli süpürge ile haftada iki kez en az süpürmeme rağmen, onu takıp çıkartmak ve kullanmak buna göre çok daha zor iş. Şu an Ultra Vortex'i salonda fişte bıraktım. Aklıma estikçe çıkarıp şöyle bir koltukların yastıkların üzerinden geçiyorum. UV filtresi ve dövmeli dönen fırçası ile harika çekiyor. Bu sabah süpürülmüş koltuklardan neler çıktı inanamadım. Sesi son derece makul, tutuşu kolay, yüzeye bırakarak kullandığınız için ağırlığı hissedilmiyor. Çok memnun kaldım. Yataklar için de bunu kullanacağım. Mite ve tozlara güle güle. Normal bir el süpürgesine göre de son derece kullanışlı, bir kere şarj derdi yok. Kesinlikle değer, alın."

  • "Yıllardır hem mite hem de kedi alerjisi olan bir insan olarak, bu ürün beni inanılmaz rahatlattı. Doktor haftada bir nevresimleri 60 derecede yıkamayı öneriyordu ancak kedim yatağıma girdiğinden ötürü yıkanma sırasında tüyler iyice nevresimlerin içine geçiyordu. Bu ürün çok ince miktardaki tozları bile topluyor. UV ışınlarıyla miteları öldürüyor. Nevresimi tertemiz yapıyor."
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