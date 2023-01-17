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Fiyatı 2300 TL'ye düştü! Sennheiser kulaklıkta kaçırılmayacak fırsat

17.01.2023 14:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gelişen teknolojiyle birlikte ihtiyaçlarımıza yönelik birçok teknolojik ürün piyasaya çıkıyor. Kablosuz kulaklıklar da onlardan biri. Kaliteli bir kablosuz kulaklık, sizi kablo derdinden kurtardığı gibi müzik dinleme keyfinizi de en üst seviyeye taşır. Siz de kaliteli kablosuz kulaklık arayışındaysanız, sınıfının en iyisi bir ürünü indirimli şekilde satın alabilirsiniz. Nasıl mı? Yazımızı okumaya devam edin!

Fiyatı 2300 TL'ye düştü! Sennheiser kulaklıkta kaçırılmayacak fırsat

Kablolu kulaklıkların yerini alan kablosuz kulaklıklar, kullanım kolaylığı sunmasının yanında üstün teknolojik özellikleriyle de kullanıcıların gözdesi olmaya devam ediyor. Birçok markanın ürettiği farklı modeldeki kablosuz kulaklıklar içinde bazı modeller kullanıcı dostu özellikleriyle öne çıkıyor. Sennheiser markasının CX Plus True Wireless Kulaklık modeli de onlardan biri! Üstelik bugüne özel 600 TL'nin üzerinde indirimle satışta! Bizden söylemesi, bu fırsat kaçmaz!

Müzik keyfinizi arşa çıkaracak: Sennheiser CX Plus True Wireless Kulaklık

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Kullanıcılarından tam not alan, sınıfının en iyisi Sennheiser CX Plus True Wireless Kulaklık, üstün teknolojik özellikleri ve ergonomik tasarımıyla gönülleri fethediyor. Müzik dinlemeyi, telefon görüşmesi yapmayı keyifli hâle getiren ürün; dört farklı kulaklık ucu ile geliyor, kulaklık uçları kulağa tam olarak oturuyor, yürürken koşarken ya da tempolu sporlar yaparken bile kulaktan düşmüyor. IPX4 sertifikasına sahip cihazın su ve toz geçirmez özelliği mevcut, böylece yağmura yakalandığınızda bile gönül rahatlığıyla kullanmaya devam edebiliyorsunuz. Kulaklık seçerken kullanıcıların en çok dikkat ettiği özelliklerden biri olan "aktif gürültü engelleme" bu kulaklıkta yer alıyor, yanı sıra "transparan duyma" özelliğini aktifleştirerek yakın çevrenizde gerçekleşenlerden istediğiniz zaman haberdar olabiliyorsunuz. Smart Control uygulaması üzerinden Bass Boost özelliğini aktif hâle getirerek ritimleri duymanın ötesine geçerek âdeta hissediyorsunuz. Taşıma kutusu ile 24 saate kadar kesintisiz müzik dinlebiliyorsunuz. Kısacası aradığınız tüm özellikle bu kulaklıkta!

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