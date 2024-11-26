Fiyatı 3 bin 111 TL'ye düştü! Jack Wolfskin'in su geçirmez outdoor botunda fırsat zamanı

Kışın açık havada geçireceğiniz vakitler için en doğru ekipmanları seçmek, konforlu ve keyifli bir deneyim yaşamanın anahtarı. "En doğru ekipmanlar neler?" diye merak ediyorsanız, ilk sırada outdoor ayakkabıları saymak mümkün. Kış aylarında ayaklarınızın üşümesini engelleyecek, kardan, sudan ve rüzgardan koruyacak kaliteli bir outdoor ayakkabı ile kış öyle konforlu geçer ki... Bu kış sizin de ihtiyacınız uzun ömürlü bir outdoor ayakkabıysa Jack Wolfskin'in indirimdeki modeli tam size göre!

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Çok satanlarda birinci sırada: Jack Wolfskin Terraventure Texapore Low M Ayakkabı

Jack Wolfskin'in özel su geçirmez ve nefes alabilir TEXAPORE teknolojisi ile donatılan bu ayakkabı, ayağı darbelere karşı korur aynı zamanda ayakta terleme oluşumunu minimize eder. Uzun süreli konfor sağlamak için iyi bir yastıklama ve destek sunan EVA malzemeden yapılan tabana sahip olan ayakkabı, hafifliği ve esnekliği artırır. Üst kısım, dayanıklı ve hafif kadife ile desteklenen sentetik malzemelerden yapıldığı için son derece uzun ömürlüdür. Kauçuk tabanı kaygan zeminlerde kayma riskini azaltır. Spor ve modern bir tasarıma sahip olduğu için hem outdoor aktivitelerde hem de günlük giyimde kullanılabilir.

Kullanıcılar ne diyor?

"Amazon'un kampanyası sayesinde diğer markaların fiyatlarına yakın alabildim, aşırı sağlam duruyor. Yıllarca giyilecek bir ayakkabı 42,5 tam bedenim oldu."

"Piyasa fiyatı 5000 ile 8000 TL arası değişiyor. Su geçirmezlik seviyesi: 20.000 mm. Nefes alabilirlik seviyesi: 6.300 g/m²/24 saat. Oldukça başarılı. Bu fiyatlara ürünü bize sunduğu için Amozona teşekkür ederim ve kaçırmayın."

"42 numara giyiyorum, 42 sipariş verdim. Tam oldu."

"Bu fiyata bu kalite harika. Çok kaliteli, uzun yıllar kullanabilirsiniz."

Bu içerik 26 Kasım 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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