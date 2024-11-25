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Fiyatı 3 bin 149 TL'ye düştü! Versace Oud Noir Erkek Parfüm'de kaçırılmayacak indirim
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Fiyatı 3 bin 149 TL'ye düştü! Versace Oud Noir Erkek Parfüm'de kaçırılmayacak indirim

Seray Yalçın Seray Yalçın Mynet Vitrin / Yönetici Editör
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Kullandığınız parfüm, stilinizi ve kişiliğinizi yansıtan son derece önemli bir unsur. Öte yandan insanların aklında yer etmenin de etkili yollarından biri. Havaların soğuduğu ve kış mevsimine doğru giriş yaptığımız bu dönemde kaliteli bir kış parfümüyle kişisel imajınızı güçlendirmek, insanların sizi hatırlamasını sağlamak isterseniz Gülümseten Kasım'a özel indirime giren Versace Oud Noir'a bir şans verebilirsiniz.

Kış; insanların giyimleri, ruh halleri ve dolayısıyla parfüm tercihleri üzerinde de önemli değişiklikler getiren bir dönem. Kışlık kıyafetlere, ayakkabılara gardıborunuzda yer açtıysanız sırada parfümünüzü belirlemek olmalı! Seçeceğiniz parfümün ruh halinizi iyileştirmesi, sizi soğuk kış günlerinde daha enerjik kılması da muhtemel. Kış için parfüm seçmekte zorlanıyorsanız, odunsu ve baharatlı notalara sahip parfümleri tercih etmeniz gerektiğini hatırlatırız. Çünkü bu tür parfümler, soğuk havalara uygun olarak derin ve sıcak bir atmosfer yaratır. Biraz daha ileriye giderek size girdiğiniz her ortamda etkileyici bir izlenim yaratmanızı sağlayacak bir öneride bulunalım: Versace Oud Noir! İndirimli fiyatıyla şaşırtan bu parfümü incelemek isterseniz işte detaylar...

Prime üyesi olmak ve ayrıcalıklardan yararlanmak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

Gülümseten Kasım kapsamındaki tüm indirimleri görmek için buraya tıklayın.

İndirimdeki parfümler burada!

Karizmatik erkeklerin favori kokularından: Versace Oud Noir EDP 100 ml Erkek Parfüm

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Oryantal kokunotalarıyla öne çıkan Versace Oud Noir, başlarda taze ve hafif baharatlı bir açılış sunar. Böylece şıklık ile zenginlik arasında bir denge kurar. Orta notalarda ortaya çıkan oud, derin ve gizemli bir hava katarken deri ve amber alt notaları parfümün sıcaklığını artırır. Genel olarak, yoğun ve kalıcı bir parfümdür, özellikle akşam etkinlikleri ve özel davetler için uygundur. Güçlü ve etkileyici bir imza parfümü arayan erkekler için ideal bir seçim olan bu parfüm, sofistike duruşu ve çekiciliğiyle dikkat çeker.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Kokusu ilk başta biraz ağır geldi ama sonrasında gayet hoş buldum. İndirim döneminde aldığım için fiyat da fena değildi. Markanın kalitesi ve kalıcılığı yine iyi bir iş çıkartmış. Kış kokusu olduğunu belirtmek gerekiyor."

  • "Çok güzel koku. Daha önce test etme şansım olmadı ve bundan gerçekten memnunum. Hızlı teslimat."
Ürünü İncele

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Bu içerik 25 Kasım 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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