Fiyatı 3 bin 699 TL'ye düştü! Anker Soundcore Space Q45 Kulaklık'ta indirim

Müzik, birçok insan için hayatın vazgeçilmez bir parçasıdır. İyi bir müzik deneyimi içinse kaliteli bir kulaklık satın almak şart. Piyasada her ihtiyaca ve beğeniye uygun yüzlerce farklı kulaklık modeli olsa da içlerinden bazıları kullanıcılar tarafından oldukça seviliyor. Anker kulaklıklar; sağlam ve kaliteli malzemesi, yenilikçi teknolojisi, kullanıcı dostu özellikleriyle adından sıkça söz ettiriyor. Şimdiyse Anker Soundcore Space Q45 kulaklıkta Okula ve Şehre Dönüş fırsatları kapsamında Prime üyelerine özel kısa süreli bir indirim başladı. Kulaklığı sizin için inceledik.

Eşsiz müzik keyfi için: Anker Soundcore Space Q45

Ses kalitesi: Space Q45, zengin bas, net vokaller ve parlak tizlere sahip net ve ayrıntılı bir ses sunar. Çift katmanlı diyafram sürücüleri, şarkıların her bir katmanını öne çıkarmaya yardımcı olur.

Gürültü engelleme: Space Q45, gürültüyü etkili bir şekilde engelleyen üç aşamalı bir gürültü engelleme sistemi kullanır. Aktif gürültü engelleme (ANC), çevresel gürültüyü azaltmak için dış kulaklıklardaki mikrofonları kullanır. Pasif gürültü engelleme, kulaklıklar tarafından oluşturulan fiziksel tıkaç sayesinde gürültüyü azaltır.

Uzun pil ömrü: Space Q45, tek bir şarjla 50 saate kadar kullanım sunar. Bu, uzun yolculuklar veya tüm gün kullanım için mükemmeldir.

Konfor: Space Q45, alüminyum alaşımlı menteşeleri ve yastıklı bantları sayesinde rahat bir kullanım sunar.

Kullanıcı dostu özellikler: Space Q45, şeffaflık modu, ses kontrolü ve dokunmatik kontroller dahil olmak üzere çeşitli özellikler sunar.

Kullanıcılar ne diyor?

"Gürültü engelleme özelliği iyi çalışıyor. Bataryasına söyleyecek söz yok; muhteşem. Konfor olarak çok beğendim, pedleri muhtemelen jelli o sebeple kulağa iyi oturuyor."

"Kullanışlı, kaliteli, performanslı ve fiyatı da uygun bir ürün arıyorsanız tam olarak karşılığı Q45."

Bu içerik 12 Eylül 2023 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

İndirim bittiyse üzülmeyin!

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