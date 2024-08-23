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  4. Fiyatı 3006 TL'ye düştü! Stilinize hava katacak Camper ayakkabı indirime girdi

Fiyatı 3006 TL'ye düştü! Stilinize hava katacak Camper ayakkabı indirime girdi

Seray Yalçın Seray Yalçın Mynet Vitrin / Yönetici Editör
23.08.2024 12:01
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Sadece ayaklarınıza değil, ruhunuza da iyi gelecek bir ayakkabı önerisiyle geldik. Kombinlerinizin havasını yükseltecek, şıklığınızı tamamlayacak dahası konfor dolu adımlar atmanızı sağlayacak Camper'ın en sevilen spor ayakkabı modellerinden biri bugüne özel indirime girdi. Bu içeriğimizde sizin için inceledik. İşte detaylar!

Fiyatı 3006 TL'ye düştü! Stilinize hava katacak Camper ayakkabı indirime girdi

Giydiğiniz kıyafetleri daha etkileyici göstermenin yolu, kullandığımız aksesuarlardan ve en önemlisi de ayakkabılardan geçiyor. Ayakkabı yalnızca ayaklarımızı koruyan bir araç değil, stilimizi yansıtan, kombinlerimize hava katan en önemli ögelerden biri. Siz de aynı düşüncedeyseniz kaliteli ve dayanıklı bir ayakkabı satın almanın önemini bilirsiniz. Ayaklarınıza konfor sunacak, adımlarınızı hafifleten aynı zamanda tarzınıza kattığı havayla tüm gözleri üzerinize çekmenizi sağlayacak bir ayakkabı arıyorsanız o burada, içeriğimizde sizi bekliyor! Üstelik bugüne özel tam 823 TL indirimle...

Camper K100864-016 Spor Ayakkabı

Adsız tasarım - 2024-08-23T113029.132

Üst kısmı hakiki deri ve tekstil malzemeden üretilir. Rahat ve esnek bir adım için hafif taban yapısı bulunur. Ayakkabının tasarımında modern ve şık detaylar öne çıkar. Dikiş detayları sportif görünüm sunar. Fermente taban teknolojisi sayesinde ekstra konfor sunar ve yorgunluğu azaltır. Hem günlük kullanıma hem de spor aktiviteleri için uygun bir seçenek olarak karşımıza çıkar.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Eşim için aldım. Çok beğendi. Geçen sezonda yeşilini almıştım. Eşim Camper 'ın rahatlığından çok memnun. Tavsiye ederim."

  • "Tam numara alınız. Çok rahat ve şık."

  • "O kadar beğendik ki teslim aldığımız gün diğer rengini de sipariş verdik. Ayakkabı numaranızı alabilirsiniz. Taraklı ayaklar için geniş kalıp. Ve tabii ki Camper kalitesi ile oldukça hafif ve çok şık duruyor."
Ürünü İncele

Bu içerik 23 Ağustos 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

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