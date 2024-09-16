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  4. Fiyatı 3954 TL'ye düştü! Jack Wolfskin Force Striker Texapore Low M Yürüyüş Ayakkabısı indirimde

Fiyatı 3954 TL'ye düştü! Jack Wolfskin Force Striker Texapore Low M Yürüyüş Ayakkabısı indirimde

Tuğçe Gülçiçek Tuğçe Gülçiçek Mynet Vitrin / Uzman Editör
16.09.2024 11:14
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Yürüyüşe çıkarken doğru ayakkabıyı seçmenin ne kadar önemli olduğunu hiç düşündünüz mü? Ayakkabılar, uzun mesafelerde bile rahatlık sağlamak ve olası sakatlanmaları önlemek için büyük bir rol oynuyor. Zorlu parkurlarda size eşlik edecek bir ayakkabı arıyorsanız doğru yerdesiniz. Jack Wolfskin Force Striker Texapore Low M, bir yürüyüş ayakkabısından beklediğiniz tüm özellikleri bir araya getiriyor! Üstelik, Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları kapsamında 1695 TL indirimde! İşte ürün hakkında detaylar!

Fiyatı 3954 TL'ye düştü! Jack Wolfskin Force Striker Texapore Low M Yürüyüş Ayakkabısı indirimde

Uzun yürüyüşlerde ayaklarınızın ne kadar rahat olduğuna dikkat ediyor musunuz? Yürüyüş ayakkabıları, doğru seçildiğinde uzun rotaları ve zorlu parkurları daha keyifli hale getiriyor. İyi bir yürüyüş ayakkabısı, su geçirmezlik ve nefes alabilirlik gibi özellikleriyle ayaklarınızı her koşulda koruyor. Ayrıca, sağlam taban yapısı ve gelişmiş yastıklama sistemi ile taşlı arazilerde bile güven sağlıyor. , Şimdi bu özelliklere sahip bir ayakkabıyla tanışmanın tam zamanı! Jack Wolfskin Force Striker Texapore Low yürüyüş ayakkabısı tam da aradığınız ürün! Hem de Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları kapsamında kaçırılmayacak indirim ile karşınızda. Şu anda kısa süre için %30 indirim ile 3.954,30 TL. Gelin, ürünün özelliklerine daha yakından bakalım.

Jack Wolfskin Force Striker Texapore Low M Yürüyüş Ayakkabısı

Jack Wolfskin Force Striker Texapore Low M Yürüyüş Ayakkabısı

Jack Wolfskin Force Striker Texapore Low M Erkek Yürüyüş Ayakkabısı, su geçirmez ve nefes alabilir TEXAPORE ECOSPHERE PRO membranı sayesinde ayaklarınız her zaman kuru ve rahat kalıyor. Yenilikçi FORCE PLATE teknolojisi, orta tabanın altına yerleştirilerek ayağınıza ekstra destek sunarken, keskin taşlardan ve engebeli arazilerden korunmanızı sağlıyor. Reflex Foam sayesinde mükemmel yastıklama sunan ayakkabı, uzun yürüyüşlerde bile enerji tasarrufu yapmanıza yardımcı oluyor. VIBRAM dış tabanı ise dik yokuşlarda ve kayalık zeminlerde maksimum tutuş sağlıyor. Sportif ve modern tasarımıyla hem şık hem de fonksiyonel olan bu ayakkabı, günler süren yürüyüşler için mükemmel bir seçenek. Aşınmaya karşı dayanıklı olan Force Striker Texapore Low, doğa yolculuklarında en güvenilir partneriniz olacak. Sakın kaçırmayın!

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Rahat, sağlam ve kötü hava koşullarına karşı dayanıklı!"

  • "Jack Wolfskin kendi teknolojisi olan Texapore membranı geliştirerek kullanmaya devam ediyor. Su geçirmez nefes alabilir bir yapısı var. Tamamı texapore kaplı (dil kısmı dahil) Taban VİBRAM kullanılmış soğuk zemin yalıtımında vibram çok başarılı. Forceplate eklenmiş bunu ilk kez deneme imkanım olacak. Genel olarak ben çok beğendim. Bu kadar teknolojiyi ve özelliği bir ayakkabıya sığdırırken kalıbı mecburen dar tutmuşlar. Aksi halde kaba saba kocaman bir şey olurdu. Bir defa alıp yıllarca giymek istiyorum ve parasının hakkını versin diyorsanız gözünüz kapalı alın."

  • "Ayakkabının iyi bir tutuşu var, İçi oldukça yumuşak, Çok ağır değil,aynı zamanda şık da görünüyor, Günlük olarak kullanıyorum."
Ürünü İncele

Bu içerik 16 Eylül 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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