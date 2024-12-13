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Fiyatı 5 bin 347 TL'ye düştü! Günün en iyi fırsatı: Columbia Pike Lake II Mont
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Fiyatı 5 bin 347 TL'ye düştü! Günün en iyi fırsatı: Columbia Pike Lake II Mont

Seray Yalçın Seray Yalçın Mynet Vitrin / Yönetici Editör
13.12.2024 14:58
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Kış mevsiminin kendini iyiden iyiye hissettirdiği bu günlerde, hem şık hem de sıcak tutan bir mont arayışındaysanız Columbia Pike Lake II Mont incelemeye değer bir ürün! Dayanıklı malzemesi, etkili yalıtımı ve şık tasarımıyla kış aylarında vazgeçilmez olmaya aday bu mont, Günün Fırsatları kapsamında 1430 TL indirimle sizleri bekliyor. İşte detaylar...

Dondurucu kış soğukları için ısı yalıtımlı, su ve rüzgar geçirmeyen, kaliteli bir montunuz varsa hiç endişe etmeyin; kış size uğramayacak demektir! Kışın soğuklardan korunmanın en etkili yolu şüphesiz sıcacık tutacak, iyi bir monta sahip olmaktan geçer. Paranızı boş yere, işlevsel olmayan, incecik montlara vermek istemiyorsanız Columbia'nın ısı yalıtımlı montları ilk göz atmanız gereken ürünler! Şanslısınız çünkü bugün indirime giren Columbia Pike Lake II Mont, soğuk nedir unutturacak cinsten. Hem de 1430 TL indirimli, bu fırsattan faydalanmanız isterseniz detaylar aşağıda...

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Soğuk nedir unutturan o mont: Columbia Pike Lake II Mont, Erkek

Adsız tasarım - 2024-12-13T143339.696

Suya ve rüzgara karşı dayanıklı olan ve yüksek kaliteli materyalden üretilen Columbia Pike Lake II Mont, kışın vazgeçilmeziniz olacak. Kötü hava koşullarına karşın üstün koruma sağlayan bu mont, sıcak tutması için hafif ve etkili bir yalıtım katmanına sahip. Alt kısımdan hava geçişini engellemek için ayarlanabilir ipleri bulunan montun birden faza cebe sahip olması da bir diğer artısı. Hem doğa yürüyüşleri hem de günlük kullanıma uygun bu mont, herkesin dolabında olması gereken temel giyim ürünlerinden.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Çok iyi, paranızın karşılığını mükemmel. Benim için yapılmış gerçek bir XXL. Teşekkürler."

  • "Bu mükemmel bir kış ceketi. Şimdiye kadar çok iyi yapılmış, sıcak ve iyi tasarlanmış görünüyor."

  • "Her kuruşuna değen bir kış yatırımı."
Ürünü İncele

Bu içerik 13 Aralık 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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