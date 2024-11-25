Ev Yaşam Ev Yaşam
Teknoloji Teknoloji
Moda Moda
Kişisel Bakım Kişisel Bakım
Gezi Seyahat Gezi Seyahat
Eğlence Eğlence
İndirim İndirim
Anne Çocuk Anne Çocuk
Hediye Rehberi Hediye Rehberi
Spor Spor
Bu Sayfada İş Birliği İçerikleri Bulunmaktadır.(Sponsorlu)
Fiyatı 5 bin 537 TL'ye düştü! Seiko saatte kısa süreli Gülümseten Kasım indirimi
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Fiyatı 5 bin 537 TL'ye düştü! Seiko saatte kısa süreli Gülümseten Kasım indirimi

Fiyatı 5 bin 537 TL'ye düştü! Seiko saatte kısa süreli Gülümseten Kasım indirimi

Seray Yalçın Seray Yalçın Mynet Vitrin / Yönetici Editör
25.11.2024 13:01
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kol saatleri, erkekler için kombinlere hava katan en önemli aksesuarlar arasında yer alıyor. Bir kol saatinden çok daha fazlasını sunan Seiko SNE527P1 Erkek Kol Saati de tam da öyle bir model. Gülümseten Kasım'a özel kısa süreliğine indirime giren bu saat, bir kez alıp ömür boyu kullanabileceğiniz kalitede ve dayanıklılıkta. Saati incelemek isterseniz işte detaylar...

Kol saatleri, zamanı anlık olarak takip etmemizi sağlarken aynı zamanda kişisel stilimizi de tamamlayan önemli bir aksesuar. Siz de stilinizi tamamlayıp olduğunuzdan daha karizmatik görünmek istiyorsanız kaliteli bir saatle işe koyulabilirsiniz. Seiko işte tam da öyle bir marka. Her çizgisiyle zamana meydan okuyan, her detayıyla sizi özgüvenle donatan saatler üretiyor. Seiko saatler ile stilinizi tamamlamak isterseniz en beğenilen safir cama sahip modellerinden biri kısa süreliğine indirimde: Seiko SNE527P1 Erkek Kol Saati! Detayları keşfetmek isterseniz hepsi içeriğimizde sizi bekliyor...

Prime üyesi olmak ve ayrıcalıklardan yararlanmak için buraya tıklayın.

Gülümseten Kasım'da son haftaya girildi! İndirimleri kaçırmamak için buraya tıklayın.

Seiko modellerindeki tüm indirimler burada!

Amazon ve Saat&Saat güvencesiyle uygun fiyata Seiko saate sahip olma zamanı: Seiko SNE527P1 Erkek Kol Saati

Adsız tasarım - 2024-11-25T123424.688

Satıcısı Saa&Saat olan, yüksek kaliteli paslanmaz çelik gövdeye ve çelik kayışa sahip bu saat, çizilmeye karşı dayanıklı safir camı ile öne çıkıyor. Safir cam mineral cama göre, çizilme açısından çok daha dayanıklı bir materyal. Seiko'nun minimal ve havalı tasarımını yansıtan saat ayrıca 10 ATM'ye, yani 100 metreye kadar derinlikte su geçirmiyor. Ellerinizi yıkarken yağmurda ya da denizde gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Siz de Seiko kalitesini ve şıklığını kombinlerinize yansıtmak isterseniz bu saate bir şans verebilirsiniz.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Bu saatten çok memnunum. Saat muhteşem, süper hassas."

  • "Saat takmıyorum ama buna aşık oldum. Sadece saati kontrol etmek için telefonu çıkarmaktan bıkmıştı. Benim için bu favorim. Çok şık, çok büyük değil, o muhteşem."
Ürünü İncele

WEEK_4_LP_750x200

Bu içerik 25 Kasım 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Gülümseten Kasım'da sona yaklaşıldı! Dev fırsatları kaçırmayın Gülümseten Kasım'da sona yaklaşıldı! Dev fırsatları kaçırmayın

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
saat
İş birliği İçerikleri
Çay tiryakileri buraya! Hazır indirimdeyken kaçırmayın

Çay tiryakileri buraya! Hazır indirimdeyken kaçırmayın

Evcil hayvanına takan da var, valizine yerleştiren de...

Evcil hayvanına takan da var, valizine yerleştiren de...

"Üzerine termos tanımam, en iyisi!" Gülümseten Kasım'a özel indirimde

"Üzerine termos tanımam, en iyisi!" Gülümseten Kasım'a özel indirimde

Calvin Klein, Lancome ve dahası... Parfümlerde kaçırılmayacak indirim

Calvin Klein, Lancome ve dahası... Parfümlerde kaçırılmayacak indirim

TEMU'dan seyahatlerinize ekstra konfor getirecek kullanışlı ürünler

TEMU'dan seyahatlerinize ekstra konfor getirecek kullanışlı ürünler

Kadınların olduğu kadar erkeklerin de favorisi! UGG botta büyük fırsat

Kadınların olduğu kadar erkeklerin de favorisi! UGG botta büyük fırsat

Kadınların olduğu kadar erkeklerin de favorisi! UGG botta büyük fırsat

Kadınların olduğu kadar erkeklerin de favorisi! UGG botta büyük fırsat

Günün en iyi fırsatı! Kışın sıcacık olmanın sırrı Columbia polarda

Günün en iyi fırsatı! Kışın sıcacık olmanın sırrı Columbia polarda

BİM'e Philips airfryer geliyor!

BİM'e Philips airfryer geliyor!

"Bu fiyata bot mu olur?" dedirtecek! İşte TEMU'dan seçtiğimiz botlar

"Bu fiyata bot mu olur?" dedirtecek! İşte TEMU'dan seçtiğimiz botlar

Şarjlı diş fırçası Gülümseten Kasım'dan alınır!

Şarjlı diş fırçası Gülümseten Kasım'dan alınır!

Çok satanlarda bir numara! Stanley'in havalı yemek termosunun fiyatı en dipte

Çok satanlarda bir numara! Stanley'in havalı yemek termosunun fiyatı en dipte

Çok satanlarda bir numara! Stanley'in havalı yemek termosunun fiyatı en dipte

Çok satanlarda bir numara! Stanley'in havalı yemek termosunun fiyatı en dipte

Foreo Luna günün fırsat ürünü oldu! Sepette ekstra %15 indirim var

Foreo Luna günün fırsat ürünü oldu! Sepette ekstra %15 indirim var

Teknoloji severlere müjde! Heyecanla beklenen o indirim burada

Teknoloji severlere müjde! Heyecanla beklenen o indirim burada

Apple'dan Samsung'a akıllı saatlerde Gülümseten Kasım indirimleri

Apple'dan Samsung'a akıllı saatlerde Gülümseten Kasım indirimleri

A101'e Dubai çikolatası geliyor!

A101'e Dubai çikolatası geliyor!

Çok satanlarda bir numara! Benetton Valiz indirime girdi

Çok satanlarda bir numara! Benetton Valiz indirime girdi

Tümünü Gör
Benzer İndirim İçerikleri
Çay tiryakileri buraya! Hazır indirimdeyken kaçırmayın

Çay tiryakileri buraya! Hazır indirimdeyken kaçırmayın

"Üzerine termos tanımam, en iyisi!" Gülümseten Kasım'a özel indirimde

"Üzerine termos tanımam, en iyisi!" Gülümseten Kasım'a özel indirimde

Calvin Klein, Lancome ve dahası... Parfümlerde kaçırılmayacak indirim

Calvin Klein, Lancome ve dahası... Parfümlerde kaçırılmayacak indirim

Kadınların olduğu kadar erkeklerin de favorisi! UGG botta büyük fırsat

Kadınların olduğu kadar erkeklerin de favorisi! UGG botta büyük fırsat

Günün en iyi fırsatı! Kışın sıcacık olmanın sırrı Columbia polarda

Günün en iyi fırsatı! Kışın sıcacık olmanın sırrı Columbia polarda

BİM'e Philips airfryer geliyor!

BİM'e Philips airfryer geliyor!

Tümünü Gör

Diğer Haberler

İstanbul'da katliam! Kayıp cesetler de bulundu, bilanço çok ağır: 8 ölü, 2 yaralı

İstanbul'da katliam! Kayıp cesetler de bulundu, bilanço çok ağır: 8 ölü, 2 yaralı

70'inden sonra aradığı mutluluk başını yaktı! Artık kendi evine de giremiyor: 'Arabada yaşamaya başladım'

70'inden sonra aradığı mutluluk başını yaktı! Artık kendi evine de giremiyor

Bebeklerden sonra yetişkinlere de sıçradı! Yenidoğan skandalı büyüyor: Olmayan doktor için bile para almışlar

Bebeklerden sonra yetişkinlere de sıçradı! Yenidoğan skandalı büyüyor: Olmayan doktor için bile para almışlar

Türkiye, Sıla bebekten gelen haberle kahrolmuştu... Teyze Elif Akyüz'ün şüpheli ölümü gündem yarattı

Tekirdağ'da şüpheli ölüm! Sıla bebeğin teyzesi hayatını kaybetti

İstanbul'da metro kullananlar dikkat! 15.00'ten sonra o hatlar kapatılacak

İstanbullular dikkat! 15.00'te kapatılacak

İzmir'de korkutan yangın! Gökyüzünü siyah dumanlar kapladı, polis güvenlik önlemi aldı

İzmir'de korkutan yangın! Gökyüzünü siyah dumanlar kapladı, polis güvenlik önlemi aldı

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.