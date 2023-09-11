Fiyatı 522 TL'ye düştü! Ayaklarınıza konfor getirecek Adidas terlikte indirim

Adidas dünya çapında spor tutkunları tarafından adeta bir marka ikonu olarak kabul ediliyor. Yıllardır kaliteli ürünleri ve trendlere yön veren tasarımlarıyla ön plana çıkan marka, her beğeniye uygun spor ayakkabılarıyla olduğu kadar terlik modelleriyle de göz dolduruyor. Adidas kalitesini ayaklarınıza getirecek kaliteli bir terlik modeli arıyorsanız, size harika bir haberimiz var: Markanın Adilette Comfortuy Terlik'i kısa süreliğine %42 indirimler satışta. Bu fırsatı kaçırmayın!

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Adidas Adilette Comfortuy Terlik, Unisex

Adidas Adilette Comfortuy Terlik, hoş tasarımı ve yüksek performansıyla dikkat çekiyor. Rahatlık ve konforu ön planda tutan terlik, ayaklara nefes aldıran kaliteli malzemeden üretiliyor ve böylece ayakların serin kalmasını sağlayıp terlemeyi engelliyor. Öte yandan şık ve minimalist tasarımı sayesinde her tarza ve her kombinasyona uyum sağlıyor. Esnek EVA tabanıyla adımlara yumuşaklık katıyor. Ayrıca hafif yapısıyla da ayakları yormadan rahat bir kullanım sunuyor.

Kullanıcılar ne diyor?

"Daha önce bir mağazada deneyip bayılmıştım sonra burada indirimde yakaladım. Tabanında ve ayağınızın üst kısmını destekleyen köprüsündeki materyal çok yumuşak ve güzel bir yastıklama sağlıyor. Kaçırılmaması gerekir."

"Bu terlik muhteşem."

Bu terlik modelleri de indirimde!

1. Adidas ADILETTE SHOWERUY Terlik, Unisex

Kullanıcılar ne diyor?

"Görüntü estetik, tabanı rahat ve kendisi hafif. Ayak üstü bandı kumaş olmasından kaynaklı yaz sıcaklarında terlik terletmesi problemini ortadan kaldırır gibi."

"Üst yüzeyi çok ideal yumuşaklıkta, ayağı acıtmıyor, tam EU ölçüsünü alın."

2. Adidas ADISSAGE Terlik, Unisex

Kullanıcılar ne diyor?

"Ürün ilan fotoğraflarındaki gibi görüntüsü giyimi de çok rahat masaj etkisi bırakıyor."

"Masaj özelliği olması beni benden alıyor."

Bu içerik 11 Eylül 2023 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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