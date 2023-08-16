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Fiyatı 702 TL'ye düştü! Bir kez giyenin hayran kaldığı Crocs terlikte indirim

16.08.2023 12:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Attığınız her adımda hafiflemenizi sağlayacak, konforu ve tarzı bir arada sunan Crocs terlikte Gülümseten Yaz İndirimleri kapsamında kaçırılmayacak bir indirim başladı. Yediden yetmişe herkesin gözdesi Crocs terliklerin üstün kalitesiyle ve konforuyla tanışmak isterseniz bu fırsatı kaçırmamalısınız. İşte detaylar!

Fiyatı 702 TL'ye düştü! Bir kez giyenin hayran kaldığı Crocs terlikte indirim

Çocuğu, yaşlısı, genci yediden yetmişe herkesin ayağında görmeye alışık olduğumuz Crocslar son yılların en popüler terlik modelleri arasında yer alıyor. Crocs terliklerin birçok kişi tarafından tercih edilmesinin sebebi ultra konfor sunması! Moda dünyasına özgün tasarımıyla yeni bir soluk getiren Crocs terlikler rahatlık sunmasının yanında geniş renk skalası ve model seçeneği sayesinde de tarzınızı yansıtmanızı sağlıyor. Siz de adımlarınıza özgürlük getirecek bir Crocs'a sahip olmak istiyorsanız, 350 TL indirimle kısa süreliğine fırsat ürünü olarak satışta olan sevilen modeli kaçırmamalısınız.

Her adımda hafifleyin: Crocs Baya Terlik Unisex

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Crocs Baya Terlik, şıklığı ve konforu bir araya getiren özel bir tasarıma sahip. Ayakları mükemmel bir şekilde sararak gün boyu rahatlık sağlayan bu terlikler delikli tasarımıyla ayakların nefes almasını sağlıyor. Ayrıca hafif ve esnek yapısıyla adımları kolaylaştırırken kaymaz tabanı da güvenli bir kullanım sunuyor. Ev içinde veya dışarıda kullanıma uygun olan Crocs Baya Terlik suya dayanıklı malzemeden üretilerek plaj veya havuz gibi ıslak ortamlarda da kullanılabilir. Moda trendlerini takip edenler için birçok renk seçeneği sunan bu terlikler tarzınızı yansıtmanızı sağlıyor.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Hayatımın en rahat terliği! Hem evde kullanıyorum hem de dışarıda. Her adımda ayağımı saran tasarımı sayesinde konfordan ödün vermiyorum."

  • "Tam bir stil ve rahatlık ikilisi. İnanılmaz hafif ve ayaklarıma mükemmel bir şekilde oturuyor."
Ürünü İncele

farklı renkleri de indirimde!

Crocs Baya Terlik Unisex, Mavi

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Crocs Baya Terlik Unisex, Siyah

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Ürünü İncele

Crocs Baya Terlik Unisex, Beyaz

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Ürünü İncele

Bu içerik 16 Ağustos 2023 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Gülümseten Yaz İndirimleri'ni kaçırmayın!

Gülümseten Yaz İndirimleri kapsamında ünlü moda markalardaki fırsatları görmek için buraya tıklayın.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

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