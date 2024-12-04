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Fiyatı 704 TL'ye düştü! Jack&Jones boxer sette bugüne özel %44 indirim
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Fiyatı 704 TL'ye düştü! Jack&Jones boxer sette bugüne özel %44 indirim

Seray Yalçın Seray Yalçın Mynet Vitrin / Yönetici Editör
03.12.2024 15:21
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Boxer, erkeklerin olmazsa olmaz iç giyim ürünü. Doğru seçilen bir boxer, sizi gün boyu rahat ve anda hissettirir. Peki doğru ürünü nasıl bulacağız? Boxer alırken ilk dikkat etmeniz gereken şey materyali; pamuklu olmalı ki terletmesin, cildinizi kaşındırmasın, alerji yapmasın... "E bir de ürün öner görelim" diyorsanız işte bugüne özel %44 indirimle satışta olan: Jack & Jones Jacbasıc Trunks 7 Pack Boxer!

Hassas ciltli olsun olmasın her erkeğin tercihi pamuklu iç giyim ürünlerinden yana olmalı. Neden mi? Pamuk, doğal bir lif olduğundan vücudun hava almasını sağlar, rahatlık hissi sunar, hipoalerjenik olduğu için daha az irritasyon riski taşır, yüksek ter emme kapasitesi sayesinde egzersiz sırasında veya sıcak havalarda terin hızlıca emilmesine yardımcı olarak vücut ısısını dengede tutar. Siz de tercihinizi daha pek çok açıdan sağlığa faydaları bulunan pamuklu iç çamaşırlarından yana kullanmak isterseniz, bugüne özel %44 indirimde olan Jack & Jones Jacbasıc Trunks 7 Pack Boxer'a bir şans verebilirsiniz.

Hem uygun fiyatlı hem kaliteli: Jack & Jones Jacbasıc Trunks 7 Pack Boxer

Adsız tasarım - 2024-12-03T143103.175

Yumuşak, nefes alabilir, esnek kumaşıyla öne çıkan bu boxer seti %95 pamuk ve %5 elastan malzemeden oluşuyor. Ergonomik tasarımı sayesinde rahat bir oturuş sağlıyor, böylece gün boyu konforlu hissetmenize imkan tanıyor. Kaliteli dikiş detayları, hem dayanıklılığı artırıyor hem de uzun ömürlü kullanım sunuyor. İç giyimde rahatlığa önem veren beylerin favorisi olan bu set, indirimli fiyatıyla sizi bekliyor.

Satın alanlar ne diyor?

  • "Kalitesi fena değil, rahat düz model. Kendi bedeninizi alabilirsiniz."

  • "Bu markayı ilk aldım ve üründe sorun çıkmadı. L beden tam uygun geldi, ürün kalitesi de. İyi, alınabilir bir ürün."

  • "Tavsiye ederim. Kampanyadan aldım hoş."
Ürünü İncele

Bu içerik 4 Aralık 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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