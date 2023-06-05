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Fiyatı 799 TL'ye düştü! Jabra'nın Elite 2 model gürültü önleyici bluetooth kulaklığı indirimde

04.06.2023 23:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Müzik dinlemenin keyfine varmanızı sağlayacak Jabra Elite 2 Bluetooth Kulaklık şimdi indirimde! Teknolojinin kaliteyle buluştuğu, eşsiz bir ses deneyiminin kapılarını aralayan kulaklığı keşfetmek için acele edin.

Fiyatı 799 TL'ye düştü! Jabra'nın Elite 2 model gürültü önleyici bluetooth kulaklığı indirimde

Müzik hayatımızın vazgeçilmez bir parçası hâline geldi ve artık hemen her yerde müzik dinlemek istiyoruz. Bu noktada, kaliteli bir kulaklık seçimi oldukça önemli. Jabra Elite 2 Kulak İçi Bluetooth Kulaklık; müziği dinlemenin de ötesinde bir deneyim için geliştirildi; müziği hissetmek! Üstün teknolojik özellikleri ve ses kalitesiyle kullanıcılarından tam not almayı başaran kulaklık, kısa süreliğine indirimde! Kaliteli bir müzik deneyimi yaşamak için bu ürüne mutlaka bir şans vermelisiniz.

Müzik dinlemenin de ötesinde bir deneyim için: Jabra Elite 2 Kulak İçi Bluetooth Kulaklık

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Ürün özellikleri

  • Ergonomik tasarıma sahip bu kulaklıklar dahili olarak bulunan 6 mm hoparlörleri sayesinde güçlü ve kaliteli bas sesinin yanı sıra kişiselleştirilebilir ses özelliği sunar.

  • Yolda müzik dinlerken çevredeki sesleri engelleyici özellikli Elite 2 kulaklıklarını 7 saate kadar olan pil ömrü, şarj birimi ile 21 saate kadar çıkar.

  • Küçük ve kompakt kulak içi kulaklıkları ile dahili 2 mikrofonu sayesinde net aramalar yapabilirsiniz.

  • Alexa entegreli android uygulamalardan, Spotify’dan ve Google Fast Pair'den faydalanabilirsiniz.

  • Kesintisiz dinleme için kulaklıklardan birini Mono Mod şarjda tutarken diğerini kullanmaya devam edin.

  • Kutu içeriği: 1x Jabra Elite 2 Kulakiçi Bluetooth kulaklık, şarj kutusu, üç farklı ebatta EarGels, USB-C şarj kablosu.

  • Ürün 2 yıl garantilidir.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Kulaklık benim çok hoşuma gitti. Ses kalitesi gayet iyi. Ayrıca uygulaması üzerinden farklı ses tonlarını ayarlayabiliyorsunuz ve Jabra ile ilgili uygulama size avantajlar sunuyor. Handikap sayılabilecek yanları; kulaklık üstünde dokunarak ses durdurup veya değiştirebiliyorsunuz. Avantajı toplamda kulaklık 7 saat kutuyla birlikte 21 saate kadar şarjı gidiyor. Alacak arkadaşlar orta seGment kulaklık için bence gayet ideal, alabilirler. Kullanacaklara şimdiden hayırlı olsun."

  • "Ses kalitesi çok iyi ancak şarj konusunda beklediğimin altında, hemen bitiyor şarjı. Pnun dışında ekolayzır ayarlarını siz ayarlayabiliyorsunuz kendi uygulaması var. Genel olarak iyi görüyorum."
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