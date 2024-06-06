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  4. Fiyatı 800 TL! Yaz sıcağında serin tutuyor... Dünyanın her yerine gönderiyorlar, dizi setlerinde bile kullanıyorlarmış

Fiyatı 800 TL! Yaz sıcağında serin tutuyor... Dünyanın her yerine gönderiyorlar, dizi setlerinde bile kullanıyorlarmış

06.06.2024 09:55
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Hava sıcaklığının yükselmesiyle birlikte, Kahramanmaraş’ın geleneksel ürünlerinden olan ve ayakları serin tuttuğu için tercih edilen yemeniye ilgi arttı. Fiyatları 800 TL ile 1000 TL arasına değişen yemeniler, hem Türkiye'nin her yerine hem de dünyanın farklı noktalarına gönderiliyor. Yemeni ustası Ali Bilge, ürünü film ve dizi setlerine de gönderdiklerini söyledi.

Fiyatı 800 TL! Yaz sıcağında serin tutuyor... Dünyanın her yerine gönderiyorlar, dizi setlerinde bile kullanıyorlarmış

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin girişimleriyle 2016 yılında Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaretli ürünler listesine alınarak tescillenen ‘Kahramanmaraş Yemenisi’ asırlardır ustaların maharetli ellerinde hazırlanarak dünyanın dört bir yanına gönderiliyor.

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BİR ÇİFTİ BİR GÜNDE HAZIRLANIYOR

Derinin ilmek ilmek işlendiği bir çift yemeni bir günde hazırlanıyor.

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Ayakları serin tutuğu ve insan sağlığına da faydalı olduğu için yaz mevsimlerinde tercih edilen yemeni, küçükten büyüğe her yaş insan tarafından tercih ediliyor.

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"FİLM VE DİZİ SETLERİNE GÖNDERİYORUZ"

Fiyatların 800 ila 1000 lira arasında değiştiğini söyleyen yemeni ustası Ali Bilge, “Yemeni benim baba mesleğim ve ben 50 yıldır mesleğin içindeyiz. Bu ürünler yazlık ürünler dana derisinden yapılır yaz mevsiminde giyilir. Vücuttaki statik elektriği yere verir. Ayaktaki egzama, mantar ve kaşıntı gibi olumsuzlukları yok eder. Terletmez ve ayaklarda koku yapmaz. Herkes giyer özellikle yaz mevsiminde. Film ve dizi setlerine gönderiyoruz. Bu ürün Türkiye’nin her yerine gönderiliyor. Giyenler de memnun şikayet yok” dedi.

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Üretici Bahaettin Çelik ise “Yemeninin yaklaşık 150 yıllık bir geçmişi var ve şehrimiz yemeni ve çarık konusunda bilinen bir şehrimiz. Biz de bu işlere büyük önem veriyoruz” ifadelerini kullandı. (İHA)

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ba1fd1f9-8e02-4ac7-b95b-25a22ad480f5Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş sıcaklık
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