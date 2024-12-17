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Fiyatı 855 TL'ye düştü! Yılın son indirimlerinden kaçırmamanız gereken o Crocs'un fiyatı en dipte
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Fiyatı 855 TL'ye düştü! Yılın son indirimlerinden kaçırmamanız gereken o Crocs'un fiyatı en dipte

Seray Yalçın Seray Yalçın Mynet Vitrin / Yönetici Editör
17.12.2024 16:29
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Yılın sonuna yaklaşırken rahatlığın ve şıklığın buluştuğu Crocs Classic Dark Cherry Sandalet, muhteşem bir indirimle sizleri bekliyor! Hem erkekler hem de kadınlar için tasarlanan bu uniseks modeldeki Crocs modeli, su geçirmeyen hafif yapısı, ultra dayanıklılığı ve konforu sayesinde evde, okulda, bahçede, kampta, ofiste, kısa yürüyüşlerde vazgeçilmeziniz olacak. Şimdi Yılın Son Fırsatları'na özel indirimli fiyatla sahip olup rahatlığın tadını çıkarmak isterseniz işte detaylar...

Prime üyesi olmak ve ayrıcalıklardan yararlanmak için buraya tıklayın.

Yılın Son Fırsatları kapsamındaki tüm indirimler burada!

Crocs modellerindeki tüm indirimlere buradan ulaşabilirsiniz.

Çok satanlarda birinci sırada: Crocs Classic Dark Cherry Sandalet, Unisex Yetişkin

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Crocs Classic Dark Cherry Sandalet; hafif, rahat, dayanıklı ve su geçirmez Croslite adı verilen özel bir malzemeden üretiliyor. Sandaletin iç kısmı, ayağın doğal şeklini destekleyen ergonomik bir tasarıma sahip. Uzun süreli kullanımda bile konfor sağlayacak şekilde tasarlanmış bu sandaletin dış yüzeyinde yer alan delikler, ayakların hava almasını sağlıyor ve terlemeyi azaltıyor. Tabanı, kaymaz özellikte olup çeşitli zeminlerde güvenle yürümeyi sağlıyor. Plajda, havuzda, bahçede veya günlük yürüyüşlerde rahatça kullanılabiliyor. Suya dayanıklı yapısı sayesinde kolayca temizlenebiliyor ve hızlıca kuruyor. Kısacası Crocs Classic Dark Cherry sandalet, hem işlevselliği hem de rahatlığı ile günlük yaşamda tercih edilen bir model.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Çok güzel ve rahat. Eşim için mükemmel ve büyük ayaklar için."

  • "Bir önceki terliğimi 10 yıldan fazla süre kullandım. Yenisini alma zamanı gelince başkasına bakmadım bile."

  • "Rengi daha çok kahverengiye çalışıyor ancak sevdim. Crocs’un konforu zaten çok iyi, yeter ki güneşte tutmayın."
Ürünü İncele

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Bu içerik 17 Aralık 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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