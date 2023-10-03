Fiyatı 871 TL'ye düştü! Spor kombinlere çok yakışan New Era şapkada indirim

Güneşten korunmak, rüzgarlı havalarda saçları düzgün tutmak veya stil tamamlamak için kullanılan şapkalar olmazsa olmaz aksesuarlar arasında yer alır. Siz de yaz kış takabileceğiniz, sportif görünümünüzü pekiştirecek bir şapka arıyorsanız doğru yerdesiniz! Herkesin gardırobunda olması gereken bir şapka önerisiyle karşınızdayız: New Era Unisex Şapka! New Era markasının kalitesi ve şıklığını yansıtan bu şapka 225 TL indirimle sizleri bekliyor.

Spor kombinlerin baş tacı: New Era Üniseks HOME FIELD 9FORTY TRUCKER NEYYAN Şapka

Şapka, dayanıklı ve yüksek kalitede malzemelerden üretilmiştir. Bu sayede uzun ömürlü bir kullanım sağlar. Şapkanın arkasında ayarlanabilir plastik bir kayış bulunur. Bu sayede her baş ölçüsüne uygun olarak ayarlanabilir. Sırt kısmı ağlı bir yapıya sahiptir. Bu özellik, daha fazla hava sirkülasyonu sağlar ve başın hava almasını kolaylaştırır. Hem kadınlar hem erkekler için uygundur.

Kullanıcılar ne diyor?

"Resimdeki gibi orijinal ürün, çok mükemmel."

"Çok iyi, çok kaliteli!"

Bu içerik 3 Ekim 2023 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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