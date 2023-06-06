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  4. Fiyatı 899 TL'ye düştü! Samsonite bilgisayar çantasında büyük indirim

Fiyatı 899 TL'ye düştü! Samsonite bilgisayar çantasında büyük indirim

06.06.2023 17:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İşte, okulda, seyahatte ihtiyacınız olan şık ve dayanıklı bir çanta arıyorsanız, bu fırsat tam da size göre! Yüksek kaliteli ürünleriyle öne çıkan Samsonite'ta %60'a varan büyük indirimler başladı. Bir kez alıp uzun yıllar kullanacağınız bir modelle karşınızdayız: Samsonite CC8-19-005 15.6 inç Network 3 Dizüstü Bilgisayar Sırt Çantası'nda kısa süreliğine %59 indirim var! Şimdi bu fırsatı değerlendirmezseniz pişman olabilirsiniz, bizden söylemesi!

Fiyatı 899 TL'ye düştü! Samsonite bilgisayar çantasında büyük indirim

Bilgisayar çantası deyince akla ilk gelen markalardan biri olan Samsonite, kalitesiyle nam salmış dünyaca ünlü bir marka. Ürettiği yüksek kaliteli ürünleri de onlarca kişi tarafından takdir topluyor. Siz de kaliteli bir çanta alıp uzun yıllar sorunsuz kullanmak isteyenlerdenseniz, doğru yerdesiniz. Kısa süreliğine Samsonite CC8-19-005 15.6 inç Network 3 Dizüstü Bilgisayar Sırt Çantası'nda kaçırılmayacak bir fırsat sizleri bekliyor. Bilgisayarınızı güvenli ve korunaklı bir şekilde taşımanızı sağlarken diğer önemli ögelerinizi de düzenle yanınızda tutmanıza yardımcı olacak bu işlevsel çantaya bir şans vermeye ne dersiniz?

Dayanıklı, işlevsel, pratik: Samsonite CC8-19-005 15.6 inç Network 3 Dizüstü Bilgisayar Sırt Çantası

Adsız tasarım - 2023-06-06T171428.099

Samsonite CC8-19-005 15.6 inç Network 3 Dizüstü Bilgisayar Sırt Çantası, 15.6 inç dizüstü bilgisayarları taşımak için tasarlanmış yüksek kaliteli bir sırt çantasıdır. Geniş bir ana bölme ve birkaç fermuarlı cebe sahiptir, bu sayede tüm eşyalarınızı düzenli bir şekilde taşıyabilirsiniz. Ayrıca çanta, yan cepleri ve ön cebi sayesinde mobil cihazlar, şarj cihazları, anahtarlar ve diğer küçük aksesuarlar için ek depolama alanı sunar. Ürün, yıpranmaya karşı dayanıklı malzemelerden üretilmiştir, ergonomik sırtlık ve ayarlanabilir askıları sayesinde rahat bir taşıma sağlar. Ayrıca sırt çantasının alt kısmı, zemindeki nemi ve kirleri çekmek için su geçirmez bir malzemeden yapılmıştır. Yüksek kaliteli malzemeleri ve detaylara verilen özeniyle bu sırt çantası iş veya seyahat için mükemmel bir seçimdir.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Eşim için aldığım bir ürün. Çantanın gerçekten çok gözü var. Her yerinde çeşitli eşyalar için bir çok alanı var. Zaten Samsonite kalitesini anlatmama gerek yok ama Amazon sayesinde gerçekten indirimli sahip olduğuma çok mutluyum."

  • "Üründe hem ayrı ayrı olmak üzere 15.6 hem 13 inç laptop taşıdım. Gayet güzel ve kullanışlı."

  • "Ürün beklediğimden daha kaliteli çıktı. Bir çok gözünün olması da çok faydalı."
Ürünü İncele

Bu içerik 6 Haziran 2023 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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