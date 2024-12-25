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Fiyatı 901 TL'ye düştü! Levi's'ın ikonik jeanlerinden 502 Taper indirimde
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Fiyatı 901 TL'ye düştü! Levi's'ın ikonik jeanlerinden 502 Taper indirimde

Tuğçe Gülçiçek Tuğçe Gülçiçek Mynet Vitrin / Uzman Editör
25.12.2024 10:20
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Yüksek kalitesi ve şık tasarımlarıyla adından söz ettiren Levi's, şıklığı ve rahatlığı bir araya getirerek her zevke hitap ediyor. Markanın geniş ürün yelpazesi içinde öne çıkan jeanler moda severler tarafından övgü topluyor. Yılın Son Fırsatları kapsamında indirime giren Levi's jeanler, alışveriş severlerin yüzünü güldürüyor. Levi's'in ikonikleşmiş modellerden biri olan 502 Taper Jeans'deki kısa süreli indirimi kaçırmamak için acele edin.

Çabasız şıklığın anahtarı haline gelen Levi's jeanler ile kombinlerinizi taçlandırabilir, her ortamda havalı görünebilirsiniz. Kalitesine hayran kalacağınız Levi's jean modelleri içinde şıklığı ve rahatlığıyla öne çıkan, Yılın Son Fırsatları kapsamında kısa süreliğine indirimde olan 502 Taper Jeans'i sizin için inceledik. Eğer hazırsanız şimdi bu jeani incelemeye geçebiliriz!

Prime üyesi olmak ve ayrıcalıklardan yararlanmak için buraya tıklayın.

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İndirimdeki Levi's ürünlerine buradan ulaşabilirsiniz.

Levi's 502 Taper Jeans

Levi's 502 Taper Jeans

Levi's 502 Taper Jeans, rahatlık ve şıklığı bir arada arayan erkekler için mükemmel bir tercih! Basen kısmında sunduğu ekstra konfor, daralan paça kesimiyle birleşerek modern ve çekici bir görünüm yaratıyor. Tüm vücut tiplerine uygun olan taper fit jean, gardırobunuzun en kullanışlı parçalarından biri olmaya aday. Düz kesim jean’lere göre daha sade ve modern bir alternatif sunan model, gündelik stillerden daha şık kombinlere kadar her ortama kolayca uyum sağlıyor. İster bir tişörtle ister şık bir gömlekle kombinleyin, Levi's 502 ile her zaman stil sahibi görünürsünüz!

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Şık ve güzel bedeninizde alabilirsiniz."

  • "Levi's’ın en sevdiğim bir iki modelinden biri 502. Beden ve boy olarak kendime uygun bulduğumda almaya çalışılıyorum. Kumaş, renk ve dikiş kalitesi gayet iyi. Fiyat zaten iyiydi. Kargo da bir günde geldi. Teşekkürler."
Ürünü İncele

Bu içerik 25 Aralık 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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