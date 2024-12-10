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Fiyatı 962 TL'ye düştü! Levi's hoodie günün fırsat ürünü oldu
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Fiyatı 962 TL'ye düştü! Levi's hoodie günün fırsat ürünü oldu

Seray Yalçın Seray Yalçın Mynet Vitrin / Yönetici Editör
10.12.2024 10:30
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Spor ve rahat giyimden hoşlananlar, çabasız ama şık görünmek isteyenler buraya! Levi's Relaxed Graphic Hoodie günün fırsat ürünü oldu ve bugüne özel tam1335 TL indirimle sizleri bekliyor. Büyük fırsatı kaçırmamak için acele edin. İşte detaylar...

Kısa yürüyüşlerde, plansız arkadaş buluşmalarında, alışverişte, seyahatte ve daha pek çok yerde çabasız ama havalı görünmek isteriz. Tam da böyle zamanlarda çabasız şıklık sunan ürünlere ihtiyacımız olur. Sweatshirtler, hoodieler, jeanler "Ne ile kombinlesem?" derdi olmaksızın adeta kurtarıcımız olan parçaların başında gelir. Siz de gardırobunuzda bu türden ürünlere ihtiyaç duyuyorsanız doğru yerdesiniz. Yılların eskitemediği marka Levi's'ın rahat kesim hoodie modeli gardırobunuzun joker parçası olmaya aday! Üstelik bugüne özel 1335 TL indirimle sahip olabileceğiniz ürünle ilgili detaylar aşağıda...

Gardırobunuzun joker parçası: Levi's Relaxed Graphic Hoodie

Adsız tasarım - 2024-12-10T100830.618

Yüksek kaliteli pamuk kumaştan üretilen Levi's Relaxed Graphic Hoodie, kış aylarında mont ve ceket gibi dış giyim ürünlerinin altına giymek için ideal. Rahatlıktan ve tarzdan hoşlananların favorisi olan bu hoodie, relaxed kesimi sayesinde ekstra hareket özgürlüğü sağlar. Günlük giyimde, spor salonunda veya rahat bir dış mekan etkinliğinde rahatça giyilebilen bu hoodieyi, jean veya şortlarla kombinleyerek şık ve rahat bir görünüm elde etmek mümkün.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Rahat, ben bir beden büyük almıştım ama gerek yokmuş, tam beden alınabilir."

  • "Sıcak tutuyor, çok havalı."
Ürünü İncele

Bu içerik 10 Aralık 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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