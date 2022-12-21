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  4. Fiyatı altını bile solladı! Yüzde 352 arttı, aradaki fark 4 bin TL

Fiyatı altını bile solladı! Yüzde 352 arttı, aradaki fark 4 bin TL

21.12.2022 07:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gıda fiyatlarında yaşanan artış vatandaşların şikayetçi olduğu sorunların başında geliyor. Öyle ki temel gıda ürünlerinden olan nohut, altını bile solladı. Son 4 ayda nohutun fiyatı yüzde 352 artarken gram altındaki artış yüzde 11'de kaldı. İstanbul Ziraat Odası Koordinasyon Kurulu Başkanı Ömer Demir, 4 ay önce gram altın almak yerine nohut almış olan birinin bugün 4 bin TL kazanmış olacağını belirtti.

Fiyatı altını bile solladı! Yüzde 352 arttı, aradaki fark 4 bin TL

Artan enflasyon başta gıda olmak üzere birçok alanda etkili oldu. Temel gıda ürünlerinden nohutun fiyatı son 4 ayda yüzde 352 arttı. Bu artış gram altını bile solladı. Temel gıda ürünlerindeki artışa isyan eden İstanbul Ziraat Odası Koordinasyon Kurul Başkanı Ömer Demir, "Patates, soğan ve nohut bunlar temel gıdalarımız... Bunları evlerin mutfakları ile buluşturamazsak sıkıntılar çıkar" dedi.

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NOHUT ALTINI SOLLADI

Nohuttaki yükseliş gram altını bile gölgede bıraktı. Duyan gören hayrete düşüyor. Düşmemek de mümkün değil. Son 4 ayda nohut yüzde 352,1 arttı. Altın ise yüzde 11 arttı. Yani altın bile temel gıda maddesi nohut kadar yükselmedi.

"BU TİCARET DEĞİL"

Kanal D Haber'in haberine göre İstanbul Ziraat Odası Koordinasyon Kurul Başkanı Ömer Demir, 4 ay önce gram altın almak yerine nohut almış olan birinin bugün 4 bin TL kazanmış olacağını belirtti. Demir, "Bu gıdanın patronu kimseler, plan program içindeler. Hiç böyle bir ticaret gördünüz mü? Patates, soğan ve nohut bunlar temel gıdalarımız... Bunları evlerin mutfakları ile buluşturamazsak sıkıntılar çıkar. Biz her şeye rağmen üretirken bunun ticaret, kazanç olmadığını bir kez daha ifade ediyoruz" dedi.

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