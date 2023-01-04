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'Fiyatı bu sene 20 TL' Doğal grip ilacı diyorlar: Akın akın gelip alıyorlar! İçindekini tahmin etmek imkansız

04.01.2023 13:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemde gribal enfeksiyonlar büyük artış gösterdi. Herkesin hastalıktan yakındığı bu dönemde taze sıkılmış meyve suları ve atoma ilgi arttı. Meyve, bal, fındık ve fıstık gibi ürünlerin olduğu atomun vücut direnci ve bağışıklığı geliştirmenin yanı sıra yüksek enerji verdiği de belirtiliyor. Geçen yıl fiyatı 10 TL olan bir karışımın bu yıl 20 TL'ye satıldığı belirtilirken özellikle çeşitlerden birinin içinde ne olduğunu tahmin etmek neredeyse imkansız. Çünkü o atom baklavadan yapılıyor.

'Fiyatı bu sene 20 TL' Doğal grip ilacı diyorlar: Akın akın gelip alıyorlar! İçindekini tahmin etmek imkansız

Bilindiği üzere son dönemde hastalıklar ve gribal enfeksiyonlar ciddi bir artış gösterdi. Pek çok kişinin şikayetçi olduğu bu hastalıklar devam ederken bazı vatandaşlar, doğal yöntemlerle kendilerini iyi hissetmenin yollarını arıyor. Bu süreçte de taze sıkılmış meyve suları ve farklı içeriklere sahip atomlara olan ilgi büyük ölçüde arttı. Çeşitlerden bir tanesinin 20 TL'ye satıldığı ve 'doğal grip ilacı' olarak ifade edilen atomları, vatandaşlar akın akın gelip satın alıyor. Çok sayıda atom çeşidi bulunurken özellikle bir tanesinin içeriğini tahmin etmek neredeyse imkansız. Çünkü içinde baklava bulunuyor. İşte detaylar...

"GEÇEN YIL FİYATI 10 TL'YDİ, BU YIL İSE 20 TL"

Gaziantep’te son yıllarda yaygınlaşan meyvelerin karışımından hazırlanan kokteyller, sağlıklı meyve suyu olarak da biliniyor. Gaziantepli atomcuların portakal, limon, greyfurt ve nar karışımından hazırladıkları kokteyller, gribe karşı doğal ilaç olarak görülüyor. Kış mevsimi ile birlikte özellikle doğal yollardan vitamin almak isteyenlerin atom dükkanlarına geldiğini belirten Muhammed Hamido, "Kışın en çok tüketilen grip ilacı yapıyoruz. İçerisinde portakal, limon, greyfurt, zencefil, bal karışımından oluşmaktadır. C vitamini de hemen hemen aynı karışımlardan oluşmaktadır. Portakal, limon greyfurt ve nar karışıyla hazırlanıyor. Geçen yıl fiyatı 10 TL’ydi, bu yıl ise 20 TL’dir. Doğal ve vitamin içermektedir. Meyvelerin karışımından oluşan atom ise muz, elma, hurma, çilek, şeker pancarı, süt, bal, fındık, fıstık, ceviz, badem hepsinden karışım yapıyoruz. Geçen yıl fiyatı 15 TL’ydi bu yıl ise 25 TL’dir” diye konuştu.

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GAZİANTEP'TE BİR İLK: "BAKLAVALI ATOM"

Gaziantep’te baklavalı atomun mucidi olduğunu belirten atom ustası Hamido, “Gaziantep’te bir ilki yaptık. Baklavalı atom en çok müşterilerimizin tercih ettiği içeceklerden birisidir. İçerisinde muz, süt, baklava, fındık, fıstık, ceviz, badem hepsinden karışım yapıyoruz. Baklavalı atomu Gaziantep’te ilk yaptığımızdan dolayı vatandaşların yoğun talebi olmaktadır. Baklavalı atomun 2 tür satışı yapılmakta, küçük bardak ve büyük bardak halindedir. Küçük boy bardağın fiyatı 25 TL büyük boy bardak ise 40 TL’dir. Vatandaşların yoğun talebi var bazen çok ucuz olduğunu söyledikleri bile oluyor. Anlaşmak yaptığımız bir firmadan günlük taze olarak alıyoruz. Günlük yaklaştık 10 kilo hafta sonlarında ise 20 kiloya kadar baklavalı atom satışımız olmaktadır. Haftanın en çok satış yaptığımız günü ise Cumartesi Pazar’dır. Baklava Gaziantep’in özgü tatlısı olduğundan dolayı da en çok tercih edilen içecek konumundadır” ifadelerini kullandı.

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Vatandaşların hastalığı kısa sürede atlatması için özel karışımları olduğunu söyleyen Muhammed Hac Ahmet ise “Doğal içecekler olarak grip ilacı, C vitamini yapıyoruz. C vitamininin içerisinde portakal, limon, greyfurt ve nar ekliyoruz. Kendi özel yapmış olduğumuz karışımlı grip ilacında ise portakal, limon, greyfurt, zencefil, bal karışımından oluşmaktadır” şeklinde konuştu.

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Kış aylarının vazgeçilmez enerji depolarından olan, içinde, muz, elma, hurma, çilek, şeker pancarı, süt, bal, fındık, fıstık, ceviz, badem ve mevsime uygun meyveler bulunan atom, müşterilerin vazgeçilmez içeceği oldu. (İHA)

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