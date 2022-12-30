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Fiyatı çok düşük! 'İndirime gittik' deyip... Ünlü sanatçıların da adı geçiyor! 'Aman aman' diyerek uyardı

30.12.2022 13:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yılbaşı için geri sayım başladı. Vatandaşlar adım adım yeni yıla nasıl girecekleriyle ilgili planlarını tamamlarken dolandırıcılar da hem vatandaşların paralarını hem de yılbaşı neşesini çalmak için uğraşıyor. Son olarak dolandırıcıların ünlü mekanların ve ünlü sanatçıların isimlerini kullanarak, çok düşük fiyatlarla müşteri kabul ettiklerini söyleyip insanları dolandırdığı ortaya çıktı. Ünlü mekanların internet sitelerinin kopyalandığı bu dolandırıcılık yöntemine karşı uzmanlar uyarıda bulundu.

Fiyatı çok düşük! 'İndirime gittik' deyip... Ünlü sanatçıların da adı geçiyor! 'Aman aman' diyerek uyardı

Yeni yıla artık sadece saatler kaldı. Bütçesini ayarlayıp yılbaşını dışarıdaki bir eğlence mekanında geçirmek isteyenleri üzecek bir haber daha geldi. Bazı dolandırıcıların ünlü lüks eğlence mekanlarının isimlerini ve hatta ünlü sanatçıların da adlarını kullanarak vatandaşları dolandırdığı ortaya çıktı. Dolandırıcılar fiyatı çok düşük tutuk ve hatta "Mekan dolmadı, düşük fiyatla müşteri kabul ediyoruz" deyip ünlü sanatçıların da sahne alacağını söyleyerek vatandaşları kandırmaya başladı. Uzmanlar vatandaşları işletmenin telefon numarasıyla irtibata geçmeden EFT, havale ile rezervasyon yaptırmaması konusunda uyarıda bulunuyor. Öte yandan dolandırıcıların bu açtıkları sahte internet sitelerine karşı da dikkatli olunması gerektiği belirtiliyor. İşte detaylar...

ÜNLÜ SANATÇILARIN VE MEKANLARIN İSİMLERİNİ KULLANIP...

Kanal D Haber’de yer alan habere göre; Tüketiciler Derneği Genel Başkanı Levent Küçük “‘Mekanımız dolmadı, düşük fiyatla müşteri kabul ediyoruz’ diyerek sizleri yanıltmak istiyorlar” şeklinde konuştu.

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Dolandırıcılar yeni yıla günler kala bu kez de ünlü mekanların ve sanatçıların isimlerini kullanarak insanları kandırmaya başladı. Yılbaşı gecesi için sahte restoran linkleriyle internet üzerinden çok ucuza rezervasyon aldılar. Küçük “Sanki onların sitesiymiş gibi reklam, pazarlama yapmaya çalışıyorlar” dedi.

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"YERİMİZ TAM DOLMADI, FİYATTA İNDİRİME GİTTİK"

Dolandırıcılar, ‘Yerimiz tam dolmadı, fiyatta indirime gittik’ deyip yeni yıla eğlence mekanlarında girmek isteyenleri dolandırdılar. Küçük ‘Aman aman’ diyerek ‘EFT, havale yaparak rezervasyon yaptırmayın’ şeklinde uyarıda bulundu.

FİYATI ÇOK DÜŞÜK GÖSTERİLİYOR

Dolandırıcılar uyguladıları bu dolandırıcılık yönteminde; ünlü mekanların internet sitelerini birebir kopyalıyor, daha sonra da mekandaki fotoğrafları aktif hale getiriyor. Böylelikle avlarını bekliyor. Dolandırıcılar siteyi aktif hale getirdikten sonra bu kez de sosyal medyadan mesaj yolluyor, para karşılığında reklam veriyor. Sahte mekan ismiyle ünlülerin sahne alacağını yazıyor, fiyatı da çok düşük gösteriliyor.

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Yeni yıla eğlenceli bir ortamda girmek isteyen vatandaşlar ise bu konuda aceleci davranarak dolandırıcılarla iletişime geçiyor ve IBAN veriyor. Küçük “Ücreti düşük tutarak paranın tamamının gönderilmesini istiyorlar” ifadelerini kullandı.

DOLANDIRICILARA KARŞI UYARDI: İŞLETMEYLE İRTİBATA GEÇMEDEN...

Bu konuda ne yapılması gerektiğiyle ilgili Küçük “İşletmenin sabit telefon numarasıyla irtibata geçmeden rezervasyon yaptırmayın” dedi. İşletmenin adının arama motorunda aratılması, internette ilk çıkan reklamlara itibar edilmemesi ve mekanların resmi hesaplarının incelenmesi gerektiği uyarısında bulunuldu.

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık Şarkıcı dolandırıcı yeni yıl

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