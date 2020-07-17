Fiyatı dudak uçuklattı! Otomobil fiyatına kurbanlık

İstanbul’a getirilen küçükbaş ve büyükbaş kurbanlıklar Küçükçekmece hayvan pazarında görücüye çıkarıldı. Koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin alındığı pazarda, Küçükçekmece Belediyesi, girişte maske dağıtacak ve ateş ölçümü yapacak. Alan içerisinde zabıta ekipleri sosyal mesafeye uyulması konusunda uyarılarda bulunacak. Çadırlar arası mesafe ise en az 5 metre olacak şekilde ayarladı ve belirli noktalara el dezenfektanı ve uyarılar yerleştirildi. Ayrıca kesimler randevulu sistemle yapılacak ve kurbanlıklar 4 veya 6 parçaya bölünerek teslim edilecek. Kesim alanına görevli personel dışında kimse alınmayacak. Öte yandan, pazarda büyükbaş hayvanların fiyatı 9-29 bin lira, küçükbaş hayvanların ise 1-3 bin lira arasında değişiyor.

Öte yandan pazarın bu yıl gözdesi Tokat’tan getirilen 1 ton 150 kilo ağırlığındaki ‘Paşa’ isimli dana oldu. Otomobil fiyatına 29 bin liradan satışa çıkarılan ‘paşa’ için sıkı pazarlıklar yapıldı. Pazarlıklar yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında 1,5 metrelik çubuk ile yapıldı.