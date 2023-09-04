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Fiyatı düştü! Babyliss Steam Mist Buharlı Saç Düzleştirici'de 1900 TL indirim

04.09.2023 16:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Herkes kuaförden yeni çıktığınızı sanacak! Nasıl mı? Babyliss Steam Mist Buharlı Saç Düzleştirici sayesinde. Kuaför kalitesinde sonuçlar sunan buhar teknolojisine sahip bu saç düzleştirici kısa süreliğine 1900 TL indirime girdi. Saçlarınıza düz ve pürüzsüz bir görünüm kazandıracak bu ürüne bir şans vermeye ne dersiniz?

Fiyatı düştü! Babyliss Steam Mist Buharlı Saç Düzleştirici'de 1900 TL indirim

Güzel ve düz saçlara sahip olmak, pek çok kadının hayali. Bunun için çoğu zaman kuaföre gitmek ve saatlerce vakit harcamak gerekiyor. Ancak yeni nesil seramik kaplamalı saç düzleştiriciler sayesinde hayalinizdeki saçlara evde kolayca kavuşabilirsiniz. Babyliss Steam Mist Buharlı Saç Düzleştirici de istediğiniz saçlara ulaşmanızı sağlayacak, yüksek teknoloji ürünü bir cihaz. Okula ve Şehre Dönüş fırsatları kapsamında Prime üyelerine özel 1900 TL indirimle satışa sunulan bu ürünü sizin için inceledik.

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Kuaföre gitmeye son: Babyliss Steam Mist Buharlı Saç Düzleştirici

Adsız tasarım (13)

Advanced Ceramics teknolojisi sayesinde ısıyı düşürmeyen ve 230°C'ye 20 saniyede çıkan ısı sistemine sahiptir. Saçı nemlendiren buhar fonksiyonu ve elektriklenme engelleyici iyon teknolojisi ile saçlarınıza benzersiz pürüzsüzlük ve parlaklık katar. LED gösterge paneli sayesinde istenilen sıcaklıklara ayaralanbilir. 5 farklı sıcaklık ayarı mevcuttur. Seramik kaplamaları saçı korur. Otomatik kapanma özelliğine sahip ürün belirli bir süre kullanılmadığında kendini otomatik olarak kapatır. 360 derece dönebilen kablosu ile kullanım kolaylığı sağlar. Hafif ve ergonomik tasarımıyla rahat bir kullanım sunar.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Gerçekten harika bir ürün. Saçlarım hem parlak oldu hem de dümdüz. Dyson da kullandım ama Dyson'dan tamamen düz yapmıyor. Babyliss harika bir ürün deneyin."

  • "Tek bir seferde saçınız dümdüz."

  • "Saçlarıma hiç zarar vermeden düzleştirdi, kuaförde yaptırmış gibi oldu, çok memnun kaldım. Özellikle kargo, siparişi verdiğim gecenin sabahı evimdeydi, çok teşekkürler."

  • "İndirim ile birlikte müthiş bir fiyata aldım. Zaten ürünü denemiştim, diğerlerine göre kabartıyor, buharlı ve kablosu uzun. Teşekkürler"
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Bu içerik 4 Eylül 2023 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

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