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  4. Fiyatı düştü! Çok satan Cosori airfryer Günün Fırsatları kapsamında indirimde

Fiyatı düştü! Çok satan Cosori airfryer Günün Fırsatları kapsamında indirimde

02.01.2024 09:56 | Son Güncelleme:
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Son yılların gözde mutfak ürünlerinden airfryerlar, sağlıklı beslenmeye adım atanların vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Daha az yağ ile sağlıklı ve lezzetli yiyecekler hazırlamayı sağlayan airfryerlar arasında bazı modeller kullanıcı dostu özellikleriyle ön plana çıkıyor. Cosori markasının airfryerı, çok satan modellerden biri olduğu gibi kullanıcılarından da tam not alıyor. Özellikleri saymakla bitmeyen airfyer Günün Fırsatları kapsamında indirimde!

Fiyatı düştü! Çok satan Cosori airfryer Günün Fırsatları kapsamında indirimde

Mutfakta yağ kullanımınızı en aza indirgemek istiyor fakat hazırladığınız yemeklerin de lezzetli olmasını mı istiyorsunuz, o halde kaliteli bir airfryera ihtiyacınız var! Yalı yiyeceklerle aranıza mesafe koymanızı sağlayacak airfryerlar sağlıklı yaşama adım atmanıza yardımcı olacak! Üstelik bunu son derece pratik, hızlı şekilde yapacak! Nasıl mı? Gelin, indirimli fiyatıyla göz dolduran, tasarım ödüllü Cosori airfryerın özelliklerine ve kullanıcı yorumlarına bir göz atalım.

COSORI XXL 5,5 Litre Airfryer

Adsız tasarım - 2024-01-02T094502.094

5,5 litre hacmiyle kalabalık aileler için birebir COSORI XXL 5,5 Litre Airfryer, 11 önceden ayarlanmış programa sahip. Büyük dokunmatik LED ekranıyla öne çıkan cihazı, manuel olarak kontrol edebildiğiniz gibi akıllı telefonunuz üzerinden de kontrol edebiliyorsunuz. Ön ısıtma ve sıcak tutma fonksiyonu da bulunan ürünün parçaları bulaşık makinesinde yıkanabiliyor. Yapışmaz kızartma sepetleri FDA ve PFOA içermiyor. Yiyeceklerinizi %85’e varan daha az yağ gereksinimi ile pişirmenizi sağlayan ürünün VeSync uygulamasında 100 orijinal tarif bulunuyor, seçtiğinizde otomatik olarak önerilern ayarlarda pişirme işlemi başlıyor. Akıllı telefonunuza indireceğiniz VeSync uygulamasına daha sonra denemek için beğendiğiniz farklı tarifleri kaydedebiliyorsunuz.Üstelik COSORI hayat boyunca destek sağlıyor.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Biz 4 kişilik bir aileyiz. Büyüklüğü bizim için ideal, sepetlerinin yanmaz yapışmaz olması harika. Bu sayede temizliği çok kolay oluyor, sağlamlığı ve kalitesi zaten tartışılmaz."

  • "Sağlıklı, pratik yemek yapmak isteyenlere kesinlikle tavsiye ediyoruz."

  • "Her şey muhteşem. Ürün kalitesi tartışılmaz."

  • "2022 Kasım ayında almıştık, 4 aydır kullanıyoruz çok memnunuz. Et, tavuk patates denedik hepsi hızlı bir şekilde çok güzel oldu. Hem zamandan hem paradan tasarruf diyebilirim."
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