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Fiyatı düştü! Lezzetli ve sağlıklı yemekler pişirebileceğiniz Emsan tencerede fırsat

18.07.2023 12:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emsan'ın gözde derin tencere modeli, bugüne özel bir fırsat ile sizleri bekliyor. Hem dayanıklı malzemesiyle uzun yıllar kullanabileceğiniz hem de estetik tasarımıyla mutfağınıza şıklık katacak bu tencereyi kaçırmayın.

Fiyatı düştü! Lezzetli ve sağlıklı yemekler pişirebileceğiniz Emsan tencerede fırsat

Mutfakta hem lezzetli yemekler pişirmek hem de estetik bir sunum yapmak isteyenler için Emsan, uzun yıllardır güven veren bir marka. Kaliteli malzemelerden üretilen ve özgün tasarımlarıyla dikkat çeken Emsan ürünleri, birbirinden farklı modelleri ile mutfakların vazgeçilmez parçası haline geliyor. Günümüzde her evde bulunan ve pratik kullanım özellikleriyle beğeni toplayan derin tencereler özellikle yemek yapmayı sevenler için vazgeçilmezler arasında.

Emsan Steel Force Derin Tencere 26 cm

Adsız tasarım - 2023-07-18T123456.306

Ürün özellikleri

Emsan Steel Force Derin Tencere, yüksek kaliteli paslanmaz çelik malzemeden üretilmiştir. Geniş iç hacmi, homojen ısı dağılımı sağlayan yapısı, ergonomik tasarımıyla öne çıkar. Cam kapağı sayesinde pişirme sürecini izleyebileceğiniz tencerenin kapak tutamağı ısınmaz özelliktedir, böylece güvenle kullanabilirsiniz. Emsan Steel Force Derin Tencere 26 cm dayanıklı yapısı ve pratik kullanım özellikleriyle mutfaktaki seçkin bir yardımcıdır.

Kullanıcı yorumları

  • "Çok memnun kaldığım bir tencere oldu. İç hacmi geniş olduğu için büyük yemekleri kolaylıkla hazırlayabiliyorum. Ayrıca, ısıyı eşit şekilde dağıtması ve dayanıklı yapısı beni çok etkiledi. Kesinlikle tavsiye ederim."

  • "Emsan Steel Force Derin Tenceremi uzun süredir kullanıyorum ve hâlâ ilk günkü gibi sağlam ve kullanışlı. Pişirdiğim yemeklerin lezzetini etkileyen homojen ısı dağılımı sayesinde her daim lezzetli yemekler elde ediyorum. Kesinlikle kaliteli bir ürün."

  • "Mutfakta pratiklik önemli benim için. Bu tencere, ergonomik kulpları ve hafif yapısı sayesinde kolayca taşınabiliyor. Ayrıca, temizlemesi de çok pratik. Yemek yapmayı daha da keyifli hale getiriyor."
Ürünü İncele

Daha küçük bir tencere arıyorsanız bu model de indirimde: Emsan Master Çelik Derin Tencere 18 cm

Adsız tasarım - 2023-07-18T123926.544

Ürün özellikleri

Emsan Master Çelik Derin Tencere, yüksek kaliteli paslanmaz çelik malzemeden üretilmiştir ve sağlam yapısıyla uzun ömürlü bir kullanım sunar. 18 cm çapındaki geniş iç hacmi ile yemeklerinizi rahatlıkla pişirebilir ve servis yapabilirsiniz. Ergonomik ve dayanıklı sapları sayesinde tencereyi güvenli bir şekilde taşıyabilir ve kontrol edebilirsiniz. Kapaklı yapısı ile pişen yemekleri sıcak tutarak lezzetlerinden bir şey kaybetmez. Ayrıca tencere tabanı enerji tasarrufu sağlayan yapısıyla homojen bir şekilde ısıtma sağlar. Hem profesyonel mutfaklarda hem de ev kullanımında mükemmel performans ve kullanım kolaylığı sunan Emsan Master Çelik Derin Tencere, mutfaklarınıza şıklık ve pratiklik katmak için tasarlanmıştır.

Ürünü İncele

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