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Fiyatı düştü! Stanley Klasik French Press Termos kısa süreliğine indirimde

05.06.2023 14:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahve keyfinize yeni bir soluk getirecek Stanley klasikleri arasında yer alan french presste kısa süreliğine %15 indirim başladı. İster french press ister termos olarak kullanabileceğiniz ürün, özellikle açık hava etkinliklerinde en yakın arkadaşınız olacak. Bu fırsatı kaçırmayın!

Fiyatı düştü! Stanley Klasik French Press Termos kısa süreliğine indirimde

Kahve sevenlerin vazgeçilmezi Stanley Klasik French Press Termos şimdi çok özel bir indirimle karşınızda! Dayanıklı ve sağlam malzemesi, çift cidarlı vakumlu yapısı sayesinde içeceğinizi uzun süre sıcak tutan ve hem dökme kahve yapmanıza hem de geleneksel termos kullanmanıza olanak tanıyan ürün; iş, seyahat, piknik gibi birçok farklı aktivite için ideal bir seçenek. Ayrıca çevre dostu malzemeler kullanılarak üretildiği için de doğal yaşamı korumaya da yardımcı olur. Siz de her zaman sıcacık kahve keyfini yaşamak istiyorsanız, Stanley Klasik French Press Termos'u kaçırmamalısınız.

Stanley Klasik French Press Termos 1,4 Litre

@stanleybrand A French Press of many colors. ☕ Which one is your favorite #FrenchPressCoffee #CampCoffee #CoffeeOutside #StanleyBrand ♬ original sound - sophia sm????

Ürün özellikleri

  • Çift cidarlı vakumlu yapısı sayesinde içeceğiniz sıcak veya soğuk kalır.
  • Dayanıklı 18/8 paslanmaz çelik malzemeden yapılmıştır.
  • Malzemesi ve emaye kaplaması, sert koşullara dayanabilir ve uzun ömürlüdür.
  • Filtresi çıkarılabilir ve yıkanabilir özelliktedir.
  • İki adet kapağı bulunmaktadır; biri dökme kahve yapmak için tasarlanmış olup sıcak içeceğinizi uzun süre sıcak tutar, diğeri ise daha geleneksel bir termos kapağıdır.
  • Çevre dostu materyaller içerir.
  • Fırınlanmış emaye kaplaması ile kolay temizlenir ve kırılmalara karşı dayanıklıdır.
  • Kullanımı kolaydır ve taşınabilir bir boyuttadır.

Bu özellikleri ile Stanley Klasik French Press Termos, kahve ve çay severler için harika bir üründür ve birçok farklı açıdan kullanılabilir.

Kullanıcılar ne diyor?

Birçok kullanıcı Stanley Klasik French Press Termos'un dayanıklı ve sağlam olduğunu belirtiyor. Filtreyi çıkarmanın ve temizlemenin kolay olduğunu ifade ediyor. Bazı kullanıcılar termosun biraz ağır ve büyük olduğunu belirtse de son derece kullanışlı olduğunu ekliyor. Kimi kullanıcılar da fiyatını yüksek bulduklarını ifade etmiş ancak performansına kıyasla fiyatının değeceğini de belirtmişler.

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