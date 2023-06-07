Fiyatı düştü! Uzun yıllar size eşlik edecek Eastpak çantalarda indirim

Sırt çantasından cüzdana, omuz çantasından seyahat çantasına geniş ürün yelpazesiyle Eastpak, yıllardır kaliteli çanta üretimi konusunda kendini kanıtlamış bir marka. Siz de kaliteli, dayanıklı ve şık çantalar arıyorsanız, tam da olmanız gereken yerdesiniz. Şimdiye kadar Eastpak çantalarının yüksek fiyatlarından dolayı alışveriş yapmaktan çekinenler için müjdeli bir haberimiz var: Eastpak ürünlerinin fiyatları kısa süreliğine düştü! Siz de indirimli fiyatlarla yüksek kaliteli bir Eastpak çanta satın alarak, gerek günlük kullanımınızda, gerekse seyahatlerinizde konforlu ve şık bir çanta sahibi olabilirsiniz. Sizin için en sevilen indirimdeki omuz çantalarını seçtik, işte detaylar!

Eastpak The One Camo Omuz Çantası

Ürün özellikleri

Dayanıklı polyester malzemeden yapılmıştır.

Ana bölümü fermuarlıdır ve iç kısmında cepleri vardır.

Ön kısmında fermuarlı bir cebi bulunur.

Omuz askısı ayarlanabilir ve çıkartılabilir.

Su geçirmez kaplaması sayesinde yağmurlu havalarda bile çantadaki eşyalarınız korunur.

Tüm görünümü kamuflaj deseni ile hareketli ve modern bir görünüme sahiptir.

İdeal boyutuyla günlük kullanım için uygundur ve seyahatlerinizde yanınızda taşıyabileceğiniz pratik bir çantadır.

Kullanıcılar ne diyor?

"Harika bir çanta. Eastpak valizimin geri kalanıyla eşleşti."

"Dayanıklı, hafif. Tam istediğim gibi."

Eastpak The One Kontrast Violet Red Mini Çanta

Ürün özellikleri

Dayanıklı polyester malzemeden yapılmıştır.

Ana bölmesi fermuarlıdır ve içinde küçük bir cebe sahiptir.

Ön kısmında fermuarlı bir cebi vardır ve yan kısımlarında da açık cepler bulunur.

Omuz askısı ayarlanabilir ve çıkartılabilir.

Yumuşak sırtlığı sayesinde rahat bir kullanım sağlar.

Su geçirmez kaplaması sayesinde yağmurlu havalarda bile çantadaki eşyalarınız korunur.

Kontrast violet kırmızısı rengi ile dikkat çekici bir görünüme sahiptir.

Günlük kullanım için ideal boyutlarına sahiptir ve seyahatlerde pratik bir çanta olarak tercih edilebilir.

Kullanıcılar ne diyor?

"Çanta her zamanki Eastpak kalitesi. Anahtarlar, cep telefonu, cüzdan bir sürü şey koyabildim."

"Çok kaliteli bir çanta ama kayışı kalın ve sert bence."

Bu içerik 7 Haziran 2023 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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