Fiyatı şaşırttı: Realme C11 Türkiye'de satışa çıkıyor! İşte Realme C11'in fiyatı

Realme C11, geride baktığımız Haziran ayında tanıtılmıştı. Realme'nin Xiaomi Redmi 9A'ya ve Xiaomi Redmi 9C'ye rakip olarak çıkarttığı Realme C11, yurt dışında 100 dolardan satışa çıkmıştı. Bu satış macerasının ardından Realme C11 bir ülkede daha satışa çıkmaya karar verdi; Türkiye'de.

REALME C11 ÖZELLİKLERİ İLE NELER SUNUYOR?

Realme C11'in özelliklerini bir hatırlayalım. Realme C11, 6,5 inç büyüklüğünde HD+ çözünürlüğünde IPS LCD ekran ile geliyor. Bu ekran damla çentikli ve çentiğin içerisinde 5 MP ön kamera yer alıyor. Realme C11'in kalbinde ise MediaTek Helio G35 işlemcisi bulunuyor. Bu işlemciye 2 GB RAM ve 32 GB dahili depolama alanı eşlik ediyor. Depolama MicroSD kart desteği ile arttırılabiliyor. Telefonun bataryası ise 5.000 mAh. Realme'nin iddiası telefonun 40 gün bekleme süresi sunduğu yönünde.

Realme C11, arka tarafında ise kare kamera tasarımı taşıyor. Bu tasarımda çift kamera kurulumu yerini alıyor. Bu kameralardan ilki 13 MP çözünürlüğündeyken diğeri 2 MP çözünürlüğünde. Realme C11 kameraları sayesinde bokeh efektli fotoğraflar çekebiliyor.