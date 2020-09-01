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Fiyatı şaşırttı: Realme C11 Türkiye'de satışa çıkıyor! İşte Realme C11'in fiyatı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 01.09.2020 11:17 | Son Güncelleme

Realme, Realme C11'i Türkiye'de satışa sunmaya hazırlanıyor. Realme'nin yurt dışında 100 dolarlık fiyat etiketiyle satışa çıkarttığı Android'li akıllı telefonu Realme C11, özelliklerinden çok fiyatıyla konuşulacak gibi duruyor. Peki Realme C11'in fiyatı ne kadar?

Fiyatı şaşırttı: Realme C11 Türkiye'de satışa çıkıyor! İşte Realme C11'in fiyatı

Realme C11, geride baktığımız Haziran ayında tanıtılmıştı. Realme'nin Xiaomi Redmi 9A'ya ve Xiaomi Redmi 9C'ye rakip olarak çıkarttığı Realme C11, yurt dışında 100 dolardan satışa çıkmıştı. Bu satış macerasının ardından Realme C11 bir ülkede daha satışa çıkmaya karar verdi; Türkiye'de.

REALME C11 ÖZELLİKLERİ İLE NELER SUNUYOR?

Realme C11'in özelliklerini bir hatırlayalım. Realme C11, 6,5 inç büyüklüğünde HD+ çözünürlüğünde IPS LCD ekran ile geliyor. Bu ekran damla çentikli ve çentiğin içerisinde 5 MP ön kamera yer alıyor. Realme C11'in kalbinde ise MediaTek Helio G35 işlemcisi bulunuyor. Bu işlemciye 2 GB RAM ve 32 GB dahili depolama alanı eşlik ediyor. Depolama MicroSD kart desteği ile arttırılabiliyor. Telefonun bataryası ise 5.000 mAh. Realme'nin iddiası telefonun 40 gün bekleme süresi sunduğu yönünde.

Realme C11 özellikleri

Realme C11, arka tarafında ise kare kamera tasarımı taşıyor. Bu tasarımda çift kamera kurulumu yerini alıyor. Bu kameralardan ilki 13 MP çözünürlüğündeyken diğeri 2 MP çözünürlüğünde. Realme C11 kameraları sayesinde bokeh efektli fotoğraflar çekebiliyor.

Realme C11 kamera

İŞTE REALME C11'İN TÜRKİYE FİYATI

Realme C11 fiyatı 2,699 TL olarak açıklandı. 100 dolarlık fiyatla satışa çıkan telefon için bu fiyatın biraz yüksek olduğunu söylemek gerek. Realme C11, 5 Eylül itibarıyla baharat grisi ve nane yeşili renk seçenekleriyle birçok teknoloji mağazasında satışa sunulacak.

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