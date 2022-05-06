Fiyatı uygun olmasına rağmen çok daha görkemli görünen 200 TL altı ev eşyaları

Hem sosyal medyada hem arkadaşlarınızda gördüğünüz, görkemli ve epey kaliteli duran ev ürünlerine sahip olmak istiyor ancak bu eşyaların bütçenizi aşacağını düşünüyor olabilirsiniz. Eğer öyleyse merak etmeyin, uygun fiyatı sayesinde sizi fazlasıyla memnun edecek ürünlerle dolu bir liste hazırladık. Yoğurt yapma makinesinden shaker'a, şık baharat takımından yanmaz ütü tabanına kadar 200 TL altındaki pek çok ürünü bir araya getirdik. Hazırsanız bu harika listeyi hep birlikte inceleyelim!

1. İşinizi kolaylaştıracak: Sinbo SYM-3904 Yoğurt Makinesi

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Evde yoğurdunuzu kolayca yapmanıza yardımcı olacak bir ürün arıyorsanız Sinbo SYM-3904 Yoğurt Makinesi'ni tercih edebilirsiniz. 2,2 litre yoğurt kabı kapasitesi bulunan ürün, 6 adet 180 ml cam kavanoza sahip. Işıklı güç düğmesi sayesinde ürünü kolayca açıp kapatabilirsiniz. Kullanımı oldukça kolay makineye sütü ve mayayı koymanız yeterli. Ürün, düşük enerji tüketimi özelliğiyle tasarruf etmenizi sağlar. Estetik ve ergonomik tasarımı sayesinde hem mutfağınıza çok yakışır hem kullanılmadığı zamanlarda odada fazla yer kaplamaz. Kaliteli materyallerden elde edilen ürünü uzun yıllar kullanabilir, sağlıklı yoğurdunuzu kendiniz yapabilirsiniz.

2. Kırışıklığı önler: ByCaretta Kırışık Önleyici Kurutma Topu

Çamaşırlarınızın daha az kırışmasını sağlayacak ByCaretta Kırışık Önleyici Kurutma Topu, kurutma süreci sırasında çamaşırları birbirinden ayırarak onların nemli kalmasını önler. Ürünün üzerindeki dikenler kumaşların kabarmasına yardım eder. Isının tüm yüzeye eşit derecede yayılmasına yardımcı olan ürün, kısa sürede kıyafetleri kurutur. Statik elektriği azaltan toplar, giysileri ütülemeyi de kolaylaştırır. Elektrik tüketimini azaltan ürün sayesinde enerjiden tasarruf edebilirsiniz. Kanserojen madde içermeyen kurutma topu, sağlığa zarar vermez. PVC'den elde edilen toplar, dayanıklı yapısıyla uzun süre kullanılabilir.

3. Mutfağınızda düzenli bir görünüm için: Comfitto Baharatlık

Küçük mutfağınızı daha kullanışlı hâle getirmek için ona ufak dokunuşlar yapabilirsiniz. Comfitto Baharatlık sayesinde baharatlarınızı duvara asarak tezgahta yer açabilirsiniz. 8 adet baharat şişesi bulunan ürün, farklı baharatları tek bir yerde saklamanıza olanak verir. Şık tasarımıyla mutfağınıza güzel bir görünüm kazandırır. Paslanmaz çelikten elde edilen askı ve başlıklar korozyona karşı direnç gösterir. Cam şişeler sayesinde ürünün içeresinde ne kadar baharat kaldığını kolayca takip edebilirsiniz. Geniş ağız kısmı, baharatı şişe içerisine kolayca doldurmanızı sağlar.

4. Lezzetli yemekler için: Çok Amaçlı Sprey Şişesi

Yemeğin tadını ve kıvamını tutturabilmek için içine koyacağınızın yağın ve sosun miktarını iyi ayarlamanız gerekir. Kaşık ya da bardak ile dökülen sıvılar ise çoğu zaman fazla ya da eksik gelir. Neyse ki Çok Amaçlı Sprey Şişesi sayesinde bu sorundan kolayca kurtulabilirsiniz. Özel başlığı bulunan ürün, içerisindeki sıvıyı yemek ve salataya kontrollü şekilde dökmenize yardımcı olur. Böylece yemeğin tadını istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Cam materyal kullanılarak üretilen şişe, sıvıları güvenli şekilde muhafaza eder. Metal kısımlar korozyona karşı direnç gösterir. Şeffaf gövdesi sayesinde içindeki sıvıyı rahatça kontrol edebilirsiniz.

5. Eşsiz lezzetiyle herkesin hayran kalacağı hamur işleri için: KARACA Hense Muffıns Kek Kalıbı

Kek gibi hamur işlerini yapmak için güzel bir kalıp arıyorsanız yapışmaz olmasına dikkat etmelisiniz. Aksi takdirde hamur işi kalıba yapışır ve kalıptan çıkarılırken parçalanır. KARACA Hense Muffıns Kek Kalıbı, özel tasarımı sayesinde hamur işinin kalıba yapışmasını engelleyerek servis sırasında dağılmasını önler. 12 adet gözü bulunan ürün, tek seferde daha fazla kek ya da muffin pişirmenize olanak verir. Kolay temizlenen metal malzemeden elde edilen kalıp, dayanıklı yapısıyla darbeye ve aşınmaya karşı direnç gösterir. Bu sayede ürünü uzun yıllar boyunca rahatlıkla tercih edebilirsiniz.

6. Kabloları güvende tutun: Lexals Kablo Kutusu

Evde ya da ofiste kabloların yol açtığı kötü görüntü canınızı mı sıkıyor? Lexals Kablo Kutusu sayesinde bu problemden rahatça kurtulabilirsiniz. Dekoratif tasarımlı ürün, ahşap malzemeden elde edilir. Priz ve kabloların dağınık görünümünü ortadan kaldırarak bulunduğu ortamın daha düzenli olmasına katkıda bulunur. Priz ve kabloları kapatan ürün, bebek ya da evcil hayvanların elektrikle temas etme riskini ortadan kaldırarak güvenli kullanım sunar. Geniş iç hacmi sayesinde daha fazla kabloyu muhafaza etmenize olanak verir. Şık tasarımıyla ev dekorasyonunuza kolayca uyum sağlar.

7. Mutfağınıza fonksiyonellik katın: İnterdesign Fırçalık

Bulaşıkları yıkadıktan sonra ortada kalan ıslak fırça ya da sünger tezgahın ıslanmasına yol açar. Bu durumda tezgah ve sünger üzerinde bakteriler oluşabilir. Dolayısıyla da sağlık sorunları meydana gelebilir. Neyse ki akrilik malzemeden üretilen dayanıklı İnterdesign Fırçalık sayesinde bu problemden kurtulabilirsiniz. Vantuzlu tasarımlı ürünü lavaboya kolayca yapıştırabilirsiniz. Delikli yapısı sayesinde fırça ve sünger üzerindeki sular lavaboya akarak etrafın kirlenmesini ya da ıslanmasını önler. Şık fırçalık aynı zamanda mutfağınıza hoş bir görünüm katar. Ürünü istediğiniz zaman kolayca çıkarıp takabilirsiniz. Suya tutarak fırçalığı rahatça temizleyebilirsiniz.

8. Sağlıklı içeceklerin sırrı: Sinbo SHB-3150 Smoothie Blender

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300 watt motor gücüne sahip Sinbo SHB-3150 Smoothie Blender, içeceklerinizi kısa sürede hazır hâle getirmenizi sağlar. Paslanmaz çelik bıçaklar, korozyona karşı direnç göstererek uzun süreli kullanım ömrü sunar. Tek tuşla kolayca çalıştırabileceğiniz ürün sayesinde hiçbir güç uygulamadan rahatça lezzetli smoothie'ler hazırlayabilirsiniz. Ürünün yıkanabilen haznelerini bulaşık makinesinde kolayca temizleyebilirsiniz. Çift emniyet sistemi teknolojisiyle doğrayıcının tam olarak oturup oturmadığını anlayan ürün, ancak doğru şekilde oturduktan sonra çalışır. Böylece hem güvenli kullanım sunar hem makinenin motorunu korur. BPA içermeyen ürünün içme kapağı sayesinde içeceğinizi her yere taşıyabilirsiniz.

9. Mutfakta en büyük yardımcınız olacak: WHITE HOME Hamur Porsiyonlayıcı Dağıtıcı

Hamur işi yaparken en zorlu işlerin başında kuşkusuz kalıbı yeterli ve doğru şekilde doldurmak gelir. Kaşıkla doldurmak, etrafın kirlenmesine ve porsiyonun tam olarak ayarlanamamasına neden olabilir. Neyse ki WHITE HOME Hamur Porsiyonlayıcı Dağıtıcı sayesinde hamuru bütün kalıplara eşit seviyede dağıtabilirsiniz. Kulp kısmı ile ürünü istediğiniz zaman açıp kapatabilirsiniz. Şeffaf gövdesi, ürünün içinde ne kadar hamur kaldığını takip etmenizi sağlar. Plastikten elde edilen dağıtıcı, dayanıklı yapısıyla uzun süreli kullanım imkânı verir.

10. Yanmaz yapısıyla güvenli kullanım: MNR Home Ütü Altlığı

MNR Home Ütü Altlığı sayesinde ütü yaparken giysilerinizin yanmasına ya da zarar görmesine engel olabilirsiniz. Teflon yanmaz ve yapışmaz ürün, kıyafetlerinizi güvenli şekilde ütülemenize yardım eder. Ayrıca ütü altlığı sayesinde kıyafetlerin parlama derdine son verebilirsiniz. Gözenekli tasarımı, buharın tüm yüzeye yayılmasına olanak tanır. Böylece ütü yaparken işinizi kolaylaştırır. Ürünü tüm ütüler için rahatlıkla tercih edebilirsiniz. Özel tasarımıyla ütü altlığını ütüye kolayca takıp çıkarabilirsiniz. PTFE ham maddeden elde edilen ürün, 280 derece sıcaklığa kadar direnç gösterir.