Fiyatına kimse inanamıyor... Araba parasına tespih!

Kadınlar mücevher ve takıya harcadıkları paralarla dikkat çekerken erkeklerde tespihlere ödedikleri yüksek bedellerle kadınlardan geri kalmıyor. Farklı renkler ve modeller ve değerli taşlardan oluşan tespihlerin fiyatları da özelliklerine göre değişiklik gösteriyor. En çok tercih edilen tespih gruplarının başında ise kehribar tespihler geliyor.

Çam ağacı reçinesinden oluşan kehribar teşbihlere vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Tespih fiyatları istenilen modele göre artış gösteriyor. 750 TL’den başlayan fiyatlarda sınır bulunmuyor. Altın, gümüş veya pırlanta gibi değerli ürünlerin de eklenebildiği tespihlerin fiyatları yarım milyon TL’yi bulabiliyor.

Sivas’ta doğal taş ve tespih ustalığı yapan Ahmet Karakaya, tespih kültürünün Osmanlı’dan günümüze kadar uzandığını ifade ederek, “Birçok tespih çeşitleri ve modelleri var. Ağaç, diş, kehribar grupları var. Tespihte model bitmiyor. En çok yaptığımız ve sattığımız ürünler kehribar ve diş grupları. Fil dişi, mors dişi gibi ürünler. Bunlar arasında en çok revaçta olan ise kehribar” dedi.

"TESPİHTE FİYAT SINIRI YOK"

Tespih fiyatları ile ilgili bilgiler veren Karakaya, “Kendi yaptığımız ürünlerin fiyatı 750 TL’den başlıyor. Bunun sınırı yok. Müşterimiz 100 bin TL’lik tespih yap derse onu da yapıyoruz. Bazı tespihlerde altın, gümüş, pırlanta olduğu için tespihte sınır yok. Birçok müşterimiz de bu tespihlerin yayınlanmasını istemiyor. Koleksiyonundaki tespih bilinmesin istediğinden internet ortamına atılmasını istemiyor” ifadelerine yer verdi. (İHA)





