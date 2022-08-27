Fiyatını duyan geldi, insan ve araç kuyrukları oluştu! "Fabrikada bile yok"

Ankara’da bir depoyu su basması sonucu halılar, Elazığ’a getirilerek üçte bir fiyatına satışa sunuldu. Kampanyayı duyan vatandaşlar ise ucuz fiyata halı alabilmek için dükkana akın etti. İş yeri önünde araç ve insan kuyrukları oluşurken, vatandaşlar adeta birbiriyle yarıştı. İzdiham yaşandığı halı dükkanda adım atacak yer kalmadı. Kapış kapış alınan halılar, araçlara konularak evlere götürüldü.

"BU FİYATA FABRİKADA YOK"

Çalışanlardan Hakan Gülbaş, “Büyük bir yoğunluk var. Ankara’daki depomuzu su bastı. Ondan dolayı halılarımızın yarısını orada sattık. Yarısını buraya getirdik. Şu an izdiham var. Vatandaşa yardımcı olmaya çalışıyoruz. Fiyatlar çok uygun. Bu fiyata fabrikada yok. Müşteriler geliyor. Herkes alıyor” dedi.

"DUYAN GELDİ"

Müşterilerden Nihat Bingöl ise “Ucuzluk var. 3’te biri fiyatına veriyorlar. Elazığ’da herkes akın etmiş. Duyan geldi. Ürünlerin Ankara’dan geldiğini biliyoruz. Hepsi sıfırdır” diye konuştu. (İHA)



