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Fiyatını görünce küçük çaplı bir şok yaşayacağınız bilgisayar çeşitleri

06.12.2021 10:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İster iş ister eğlence amaçlı olsun, bilgisayarlar hayatımızın olmazsa olmazı. Ancak teknik detaylarından tasarımlarına büyük bir çeşit gösteren bilgisayarların bazı modelleri var ki özelliklerini duyunca onlara hayran kalsanız da fiyatlarını öğrenince küçük çaplı bir şok geçireceksiniz. İşte, o bilgisayarları sizler için derledik!

Fiyatını görünce küçük çaplı bir şok yaşayacağınız bilgisayar çeşitleri

şlemci tipi, RAM'i, ekran kartı, tasarımı ve çok daha fazlası... Bu özellikler, bir bilgisayarın sizin için ne kadar uygun olduğunu anlamanızı sağlıyor. Ancak aynı zamanda bir modelin fiyatını belirlemede de önem arz ediyor. Özellikleri değişiklik gösteren yüzlerce model ve marka arasında bazı ürünler var ki fiyatı ile resmen dudak uçuklatıyor. İşte, gözlerinizle görseniz bile inanmakta güçlük çekeceğiniz uçuk fiyatlı bilgisayarlar!

1. Güç ve hız, HP WS ZBook Fury 15 ile bir arada

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Yüksek fiyatı ile şok etkisi yaratan HP WS ZBook Fury 15, kesintisiz ve eş zamanlı yüksek performans sağlıyor. Şık ve kompakt tasarımı sayesinde rahatça taşınabiliyor. Intel Core i7 işlemcisi, hızlı ve güçlü donanımı sayesinde işiniz için gereken bütün özellikleri barındırıyor. Olağanüstü dayanıklı yapısı ile uzun yıllar boyunca kullanılabiliyor. Üstelik bu bilgisayarın klavyesi, dökülmelere karşı dirençli yapısıyla güvenli bir kullanım sunuyor.

Yüksek bir performans sunan HP WS ZBook Fury 15 hakkında detaylı bilgi edinmek ve sipariş oluşturmak için buraya tıklayabilirsiniz.

2. MSI WS75 10TM-807TR ile farklı bir deneyim

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MSI WS75 10TM-807TR, yeni nesil Intel i9 işlemcisi sayesinde yüksek işlem gücü gerektiren programların kolayca çalışmasını sağlıyor. 8 çekirdekli ürün, tek çekirdekte 5.3 GHz hıza ulaşıyor. Bu sayede birçok işlemi aynı anda ve en hızlı şekilde yapmanızı sağlıyor. Ürün, True Pixel Mini LED Ekran ile yüksek kalitede çözünürlük sunuyor. Dassault, Autodesk ve Adobe gibi yüksek performans gerektiren uygulamaları sorunsuz bir şekilde kullanma fırsatı sağlıyor. Parmak izi ve kızılötesi kamera sayesinde biyolojik tarama ile oturum açılabiliyor.

TPM 2.0 ile kişisel bilgilerinizi gizli tutan MSI WS75 10TM-807TR'yi incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

3. Şık tasarımı ile Dell Precision M5760

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Fiyatı ile dikkat çeken ürünlerden bir diğeri Dell Precision M5760, 4 GB NVIDIA RTX A2000 ekran kartına sahip. Bu sayede 3 boyutlu işleme ve modelleme yazılımlarında yüksek performans gösteriyor. 512 GB hard diski, ihtiyaç duyduğunuz veri saklama alanını sağlıyor. İnce ve zarif tasarımı, bilgisayarı istediğiniz yere kolayca taşıma imkanı sunuyor. Güçlü donanımı sayesinde birçok uygulamayı aynı anda çalıştırma ve sorunsuz bir şekilde kullanma fırsatı veriyor. Express charge özelliği, 1 saatte %80 şarj dolumu sağlıyor.

Bluetooth özelliği ile diğer cihaza kolay erişen Dell Precision M5760'ı satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

4. Kalitenin adı Lenovo P15 20ST000FTX07

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Lenovo P15 20ST000FTX07, ultra performans modu sayesinde yoğun iş dönemlerinde sistem hızını maksimum seviyeye çıkarıyor. Ürünün optimum hava akışı, cihazın verimli ve hızlı bir şekilde çalışmasını sağlıyor. FHD ekran özelliği, zengin bir görüntü kalitesi sunuyor. Dolby Atmos sistemi, kusursuz bir ses kalitesi vadediyor. Wi-Fi 6 ile bağlantı sorunlarını minimize ediyor. Ayrıca ürünün F11 ve F9 tuşlarıyla gelen konferans çağları yanıtlanabiliyor. Parmak izi okuma özelliği sayesinde bilgisayar biyometrik olarak şifrelenebiliyor. ThinkShield ise gizli kalmasını istediğiniz bilgilerin korunmasına ve saklamasına olanak tanıyor.

Fiyatı ile dudak uçuklatan Lenovo P15 20ST000FTX07 i7 hakkında detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.

5. Oyunseverler için ASUS ROG STRİX G513QR

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Fiyatıyla şaşırtan ASUS ROG STRİX G513QR, oyunlarda ihtiyacınız olan akıcılığı ve hızı sunuyor. Ryzen 9 işlemci gücü ile yüksek grafiklere sahip oyunları sorunsuz bir şekilde oynamanızı sağlarken güç tasarrufu da yapıyor. 16 GB DDR-3200 RAM donanımı ile oyuna kesintisiz olarak devam edilebiliyor. 1 TB depolama alanı, uygulama ve oyunların yükleme hızını arttırıyor. Ürünün 4 adet soğutucu fanı, ısınmayı önlüyor. Gürültü engelleme özelliği, sesin net bir şekilde aktarılmasını sağlıyor. Hafif tasarımı sayesinde kolayca taşınabiliyor.

Oyun için tasarlanan ASUS ROG STRİX G513QR'ı detaylı incelemek ve sipariş oluşturmak için buraya tıklayabilirsiniz.

6. HP ZBook FireFly15 G7 ile üst düzey performans

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HP ZBook FireFly15 G7, NVIDIA P520 grafik kartıyla büyük dosyaları açmanıza ve uygulamaları kasmadan kullanmanıza imkan tanıyor. Süper parlak ekranı, güneş ışınlarının olumsuz etkisini engelleyerek bilgisayarı açık havada da kullanma fırsatı veriyor. HP hızlı şarj özelliği ise 30 dakikada ürünü %50 şarj etme olanağı sunuyor. FHD görüntü kalitesi ile net görseller elde edilebiliyor. NVIDIA Quadro P-Serisi, üst düzey grafikleri problem yaşamadan açmanızı sağlıyor. Bilgisayar, güçlü donanım özellikleri ve üretiminde kullanılan kaliteli materyaller sayesinde uzun yıllar kullanılabiliyor.

HP ZBook FireFly15 G7'yi satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

7. MSI GP66 LEOPARD 11UH ile maksimum verimlilik

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MSI GP66 LEOPARD 11UH, tasarım ve mühendislik uygulamaları için gereken performansı sunuyor. Intel Core i7, işlemlerde maksimum verimlilik sağlıyor. Resizable Bar özelliği ile belleğin tamamına erişerek performansı artırıyor. Ürünün ray tracing teknolojisi ise görselleri en yüksek çözünürlükte gerçek zamanlı olarak aktarıyor. GeForce RTX30, grafikleri maksimum verimlilikte kullanmanıza olanak sunuyor. Hi-Res ses özelliği ise net ve berrak bir deneyim yaşatıyor. Wi-Fi 6E teknolojisi, ağ transferini sabit ve akıcı tuttuğu için hızlı bir bağlantı sağlıyor.

MSI GP66 LEOPARD 11UH hakkında bilgi almak ve sipariş oluşturmak için buraya tıklayabilirsiniz.

8. Ergonomik yapısı ile Microsoft Surface Book 3

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Hem fiyatı hem performansı ile sizi şaşırtacak Microsoft Surface Book 3, çıkarılabilen dokunmatik ekranı sayesinde dizüstü bilgisayar ve tablet olarak kullanılabiliyor. Microsoft markalı ürün, Surface Pen ile dokunmatik ekran üzerinde kolayca çizim yapma imkanı sunuyor. Dolby Audio özelliği sayesinde yüksek ve net bir ses kalitesine sahip olan ürün, arkadan aydınlatmalı klavyesi ile oldukça estetik bir duruş sergiliyor. Kompakt yapısı sayesinde istediğiniz yere kolayca taşınabiliyor. 10. nesil Intel Core i7 yüksek işlemci gücü ile en zorlu uygulamaları problem yaşamadan kullanmanıza yardımcı oluyor.

Microsoft Surface Book 3'ü satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

9. Hafif ama sağlam: Alienware Area 51m R2 17

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Fiyatı ile dudak uçuklatan ancak performansı ile yüzleri güldüren Intel Core i7 işlemcili Alienware Area 51m R2 17.3", 64 GB RAM'e ve NVIDIA GeForce RTX 2070 Super ekran kartına sahip. FHD görüntü kalitesi ile net bir görüntü ve sorunsuz bir oyun deneyimi sunar. 4 TB depolama alanı ile oyun ve uygulamaları rahatlıkla saklayabilen cihaz, Bluetooth özelliği ile diğer cihazlara erişimi kolaylaştırır. Magnezyum alaşımlı dış iskeleti sayesinde ürünün ağırlığı azalırken sağlamlığı artar.

Alienware Area 51m R2 17.3" hakkında bilgi edinmek için buraya tıklayabilirsiniz.

10. Aero 17 HDR 11800hk ile yüksek hız

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Fiyatı ile "Yok artık!" dedirtecek Aero 17 HDR 11800hk, Intel Core i7 işlemcisi sayesinde yüksek profilli uygulamaları kasma yapmadan kullanmanıza imkan tanıyor. Oyun bilgisayarı olarak tasarlanan ürünün 1TB SSD kapasitesi, 32 GB RAM'i, 17.3 inç ekranı ve NVIDIA GeForce RTX 3070 ekran kartı bulunuyor. 60 Hz ekran yenileme hızı ile görüntülerin donmasını engelliyor. Bu sayede oyun sırasında daha çok keyif almanıza olanak tanıyor. Ultra 4K çözünürlüğe sahip bilgisayar, yüksek kalitede görüntü deneyimi yaşamanızı sağlıyor. Kaliteli donanımı ile uzun yıllar kullanılabiliyor.

Aydınlatmalı klavyeye sahip Aero 17 HDR 11800hk'yi detaylı incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

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