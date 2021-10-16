Fiyatının çok üzerinde duran her bütçeye uygun kol düğmesi modelleri

İki küçük kol düğmesi... Bu iki değerli obje, bazen Barış Manço'nun şarkısında olduğu gibi dev bir aşk hikayesini anlatır. Bazense önemli bir toplantıya ya da iş görüşmelerine damga vurur. Ne olursa olsun, kol düğmesinin özel günlerin ve özel insanların seçimi olduğu söylenebilir. Sizin için fiyatıyla yüz güldüren, görünüşüyle de fiyatının üzerinde duran kol düğmesi alternatiflerini derledik.

Mükemmel seçim: Bakırın asaleti

Alışılmışın dışında olmak, fark yaratmak isteyen herkesin mutlaka izlemesi gereken bir yol. Erkek aksesuarlarında bakır tonlarına çok fazla rastlanmadığı için bu tonlarda bir alışveriş yapmak yeterince çarpıcı bir seçim olacaktır. Bakır üzerindeki desenleri de genelde erkeklerle özdeşleştirilmeyen çiçek figürlerinden seçerseniz çevrenizdekiler için tam bir ters köşe olur!

Sizin için seçtiğimiz Valiclud markalı gömlek kol düğmesi, klasik takım elbiselere ve smokinlere son derece uygun. Babalar günü hediyesi ya da doğum günü hediyesi olarak da rahatlıkla tercih edebileceğiniz bu ürün, görünüşüyle fiyatından fazla bir etki bırakıyor.

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Kişiye özel bir ayrıcalık: Harfli kol düğmesi

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Kişiye özel ürünlerin yarattığı etki, bir servet değerinde. Özellikle de sevdiğiniz erkek, iş arkadaşınız, babanız ya da öğretmeniniz için unutulmayacak bir hediye arıyorsanız doğru yerdesiniz. Kişiye özel tasarlanan kol düğmeleri karşınızdaki kişiyi gerçek anlamda özel hissettirebilir.

Gümüş kaplamasıyla göz dolduran harfli kol düğmelerini, Hediyesepeti markasıyla sizin için seçtik. Lazer işleme tekniği ile hazırlanan bu düğmelere isterseniz aynı harfi, isterseniz de iki farklı ismin baş harfini işletebilirsiniz.

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Her zaman sade ve şık

Hem günlük kullanıma hem de özel günlere uygun bir kol düğmesi satın almak, çok daha ekonomik bir alışveriş demek. Sadeliğin modası hiç geçmediği için gri, siyah ya da beyaz tonlarında desensiz kol düğmelerini uzun yıllar boyunca kullanabilirsiniz. Kol düğmesinde desenden yanaysanız enine boyuna çizgiler ya da puantiyeler abartıya kaçmamanızı sağlayacaktır.

Sizin için seçtiğimiz Amosfun markalı çift çizgili kol düğmesi, yalın işçiliği ile modası hiç geçmeyen bir modele sahip. Gümüş rengindeki ürünün içeriğinde alaşım kaplamalı bakır bulunuyor.

Fiyatıyla da bütçeyi asla zorlamayan, manşet gömleğinize mükemmel uyum sağlayan ürün şimdi burada.

Aksesuarların sonsuz uyumu

Kol düğmesinin gömlekle ve takım elbiseyle olan uyumu kadar, kravat iğnesi gibi diğer aksesuarlarla olan uyumu da önemli. Bu nedenle set biçiminde satılan kol düğmeleri arasından seçim yaparak kombininizi garantiye alabilirsiniz.

Sizin için seçmiş olduğumuz Soimiss kravat klip ve kol düğmesi seti, açık kahverengi tonlarındaki rengi ve ince işçiliği ile uzun süreli kullanım vadediyor. İster günlük kombinlerde, ister özel günlerde bu kol düğmelerine yer verebilirsiniz. Aileniz ve arkadaşlarınız için şık bir kutuda güzel bir hediye arıyorsanız da bu set şahane bir alternatif.

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Her eve, her bütçeye uygun

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Hayatta her gün smokin giymeyi gerektiren balolar ya da törenler olmasa da böyle günleri riske atmak da mümkün değil. En iyisi uygun fiyatıyla her tür şık giysiye uyum sağlayacak iki çift kol düğmesini çekmecede bulundurmak. Hediye seçimi yaparken risk almak istemiyorsanız da herkes tarafından sevilen siyah ve beyaz tonlarını tercih edebilirsiniz.

Sizin için seçtiğimiz Exceart imzalı kol düğmesi seti, siyah ve beyaz olmak üzere iki çift kol düğmesi içeriyor. Ürünleri birlikte almanın ekonomik avantajını da kullanarak oldukça hesaplı bir alışveriş yapmanız mümkün.

Dayanıklı alaşım malzemeden yapılan ve kullanımı da oldukça kolay olan özel düğmelere yakından bakmak için hemen tıklayın.

"Seviyorum" demenin en güzel yolu

"Seni seviyorum" demenin binlerce farklı yolu var. Mecnun olup sevdayı dağlara yazmak da bir seçenek, kol düğmeleri üzerinden ilan-ı aşk etmek de! Eşine sürpriz yapmak isteyen erkekler için hem şaşırtan, hem gülümseten hem de yeniden aşık eden bir alışveriş seçeneği var sırada.

Sizin için seçtiğimiz Exceart imzalı kol düğmelerini ister düğün gecenizde, ister evlilik yıl dönümünüzde kullanabilirsiniz. Hiçbir özel gün yokken eşinizi mutlu etmek de elbette sevdaya dahil!

Siz de hem basit hem de yaratıcı bir tarza sahip olmak istiyorsanız en şık kıyafetlerle bile kombinleyeceğiniz bu özel aşk düğmeleri için tıklayın.

Ahşap kutuda gelen şıklık

Görüntüsüyle fiyatının çok önüne geçen bir ürün arıyorsanız paketlemenin önemini de göz ardı etmemelisiniz. Özellikle hediye seçimlerinde karşı tarafı mutlu etmenin ilk adımı ambalajdan geçiyor. Kol düğmelerinin damat bohçalarındaki yeri düşünüldüğünde, gelecekteki aile üyelerinizi şık bir ambalajla etkilemek isteyebilirsiniz.

Sizin için seçtiğimiz Bayefendi imzalı kol düğmeleri, ahşap bir kutu içerisinde elinize ulaşıyor. Hem klasik hem de modern tarza hitap eden bu ürün, kullanılmadığında bile şık kutusu sayesinde odanız için dekoratif bir obje. Siz de hem kendinizi hem de sevdiklerinizi gümüş rengi, işleme detaylı bu kol düğmeleriyle sevindirebilirsiniz.

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Gömleğine değer katan düğmeler

Sıradan beyaz bir gömleği, bir anda her tür davete uygun hale getirebilmek ne güzel olurdu değil mi? Geçmeli kol düğmeleri sayesinde, bu bir hayal değil. Gömlekteki klasik düğmelerin üzerinden şık taşlarla işli düğmenizi geçirerek bir anda havanızı değiştirebilirsiniz. Geçmeli kol düğmeleri, sadece sizi yüzlerce liralık gömlek masrafından kurtardıkları için bile sevilmeye değer!

Sizin için seçtiğimiz Coolmenclub imzalı geçmeli kol düğmeleri, materyal olarak metal içeriyor. Gümüş ve mavi tonlarındaki kol düğmelerinin taşlı olması, istediğiniz ışıltıyı sağlamak için yeterli.

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Karizmanız kararmasın

Gümüşün uzun yıllar boyunca kararmadan, bozulmadan saklanabilen dayanıklı ve sağlam yapısı, kol düğmeleri gibi ömürlük ürünlere çok yakışıyor. Kol düğmesini belki sadece yılda birkaç kere kutusundan çıkarıp kullanacağınız düşünüldüğünde, bu ürün ne kadar dayanıklı olursa kullanımı da o kadar uzun yıllara yayılacaktır.

Gökdeniz 925 markası ile sizin için tercih etmiş olduğumuz 925 ayar gümüş kol düğmeleri çapa figürlerine sahip. Denizcilerin herkesçe bilinen karizmasını anımsatan bu kol düğmeleri, özel günlerde hayatınızdaki erkeklere hediye etmeniz için de ideal.

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Altın kalplere altın görünümlü kol düğmesi

Fiyat gerekçesiyle altından yapılan kol düğmelerine bakamıyorsanız da, altın rengi ürünlerde aradığınız ışıltıyı ve karizmayı bulabilirsiniz. Kol düğmelerinize yeterince iyi baktığınız, parfüm ya da su gibi maddelerle temas ettirmediğiniz taktirde altın görünümlü kaplamanızın ömrü de uzun olacaktır.

Sizin için seçtiğimiz Tükkan Accessories imzalı gold kaplama kol düğmesi, takım halinde kravat iğnesini de içeriyor. Bu sayede sonsuz uyumu yakalayabileceğiniz ürünlerin ölçüleri ise şöyle: Kol düğmeleriniz 17x12 mm, kravat iğneniz ise 5,5 cm ebatlarında.

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