Fiyatıyla dikkat çekti: Sony Xperia 5 II tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

Xperia 5 II ile Sony kaldığı yerden devam ediyor. Daha önce Sony Xperia 1 II'yi tanıtan Sony, amiral gemisi akıllı telefon segmentinde var olacağını bir kez daha göstermişti. Şimdi ise Xperia 1 II'nin halefi niteliğinde görülen Xperia 5 II görücüye çıktı.

SONY XPERİA 5 II ÖZELLLİKLERİ İLE NELER SUNUYOR?

Xperia 5 II özellikleri arasında 6,1 inç büyüklüğünde, Full HD+ çözünürlüğünde 120 Hz yenileme hızına sahip 21:9 CinemaWide OLED bir ekranla geliyor. Ekranda ise herhangi bir çentik veya kamera noktası bulunmuyor. Bunun yerine bir Sony klasiği olarak alttan ve üstten simetrik olarak inceltilmiş çerçeveler yer alıyor. Xperia 5 II'de son model amiral gemilerinde rastladığımız ancak yerini artık yavaş yavaş Snapdragon 865 Plus'a bırakan 5G destekli Snapdragon 865 işlemcisi bulunuyor. Bu işlemciye 8 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanı eşlik ediyor. Sony'nin yeni amiral gemisi telefonunun bataryası ise 4000 mAh gücünde ve hızlı şarj desteğine sahip.

Xperia 5 II, Xperia 1 II'de olduğu gibi Zeiss ile olan kamera iş birliğini devam ettiren bir model. Buna bağlı olarak telefon arkasında Zeiss detayına sahip üç arka kamera konumlanıyor. Bu kameralar sırasıyla 12 MP ana kamera + 12 MP ultra geniş açılı kamera + 12 MP telefoto kamera olarak görev yapıyor. 4K 120 fps video kaydı yapabilen telefonun ön kamerası ise 8 MP çözünürlüğünde.