Fiyatıyla dudak uçuklatıyor, dev tosunu görenler gözlerine inanamıyor

Kent merkezine uzaklığı 81 kilometre olan Altınyayla ilçesinde besici Yusuf Yücel tarafından yetiştirilen simental cinsi dev tosunu görenler gözlerine inanamıyor. 3 yaşındaki 'Paşa' isimli tosun günlük 16 kilogram yem yiyor. Karkas ağırlığı 600 kilogramı geçen tosun, 1 ton 42 kilogram ağırlığıyla dikkat çekiyor. Adeta ikinci el araba fiyatına satılan kurbanlık tosun 45 bin liralık fiyatıyla dudak uçuklatıyor.

“GEÇEN SENEYE GÖRE FİYATLARDA ÇOK FARK YOK"

Besici Yusuf Yücel, geçen seneye göre kurbanlıkların fiyatında çok bir farkın olmadığını söyleyerek, “Geçen sene fiyatlar biraz daha uygundu. Çünkü yem fiyatları 85-90 lira civarındaydı. Maalesef bu sene biraz arttı. 115 liradan başlıyor 140 liraya kadar çıkıyor. Geçen seneye göre çok bir fark yok. Fiyatlar yine de uygun. Geçen sene canlı ağırlığı 800 kilo gelen hayvanı 18 bin liraya vermiştik. Bu sende 800-850 kiloluk hayvanı 21 bin liraya verdik. Satışlar şuan 50-55 tane kurban vardı, 25 tanesini sattık. 30-35 tane daha var. Geçen seneye göre satışlar durgun ama maalesef biraz yem fiyatlarının yüksek olmasından dolayı hisse fiyatları da yüksek” dedi.