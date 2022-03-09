Fiyatıyla gündemden düşmeyen ayçiçek yağı nedir, ayçiçek yağı bozulur mu? Ayçiçek yağı sağlığa zararlı mı? Ayçiçek yağının faydaları

Ayçiçek yağı fiyatları gündemden düşmüyor. Mutfağın demirbaşı olan ayçiçek yağı aynı zamanda temel malzemelerden biridir. Marmara ve Trakya bölgesinde yetiştirilen ayçiçeklerinden elde edilen ayçiçek yağı, bitkisel bir yağ olduğu için faydalarıyla da ön plana çıkmaktadır.

Ayçiçek yağının sağlık yararları arasında kalp sağlığını iyileştirme, enerjiyi artırma, bağışıklık sistemini güçlendirme, cilt sağlığını iyileştirme, kanseri önleme, kolesterolü düşürme, astıma karşı koruma ve iltihabı azaltma yeteneği bulunur.

AYÇİÇEK YAĞININ İÇERİĞİ

Ayçiçeği yağı içerisinde; çoklu ve tekli doymamış yağ asitleri, Omega 9, Omega 6 yağ asitlerinin yanı sıra A vitamini, D vitamini, E vitamini ve K vitamini bulunmaktadır.

AYÇİÇEK YAĞININ FAYDALARI

İçerdiği tekli ve çoklu doymamış yağ asitleri, beyin işlevlerinin gelişmesinde ve vücudun büyümesinde önemli rol oynar.

Ayçiçeği yağı cilt ve saç sağlığını destekler. Metabolizmanın ve üreme sisteminin sağlıklı ve etkin çalışmasına yardımcı olur.

Bağışıklık sistemini güçlendirerek hücreye zarar veren yapılarla savaşır.

Kolesterol, kan dolaşımı, tansiyonun düzenli seyrinde ilerlemesine katkı sağlar, diyabet hastaları için insülin ihtiyacını azaltır. Aynı zamanda astım hastalarını rahatlatan bir yağ türüdür. Astım krizlerinin etkisini en aza indirebilme özelliğine sahiptir.

Beyin gelişimine olan etkisi ile Alzheimer hastalığına karşı savaşır.

Gözleri koruyarak katarakt riskini azaltır.

İçerdiği çinko ve fosforun katkısı ile diş oluşumunu hızlandırır. Ayrıca Kalp kasının ve böbrek fonksiyonlarının düzenli çalışmasına yardımcı olur.

Çoklu doymamış yağ asitleri içerdiğinden, beyin gelişimi için olumlu etkilere sahiptir.

Tansiyonu, kan dolaşımını ve kolesterolü düzenleyen sağlıklı bir yağ tercihidir.

Hayvansal yağlara göre, metabolizmaya etkisi daha kuvvetlidir.

Omega-3 içermesi sebebiyle vücutta enfeksiyon riskini ortadan kaldırır ve hücrelerin yenilenmesini sağlar. Hücre yenilediği için kozmetik ürünlerinde tercih edilmektedir.

AYÇİÇEK YAĞI ZARARLARI NELERDİR?

Ayçiçek yağı, ölçüsüz kullanıldığında çeşitli sağlık sorunlarını da beraberinde getirir.

Bitkisel ve hayvansal yağlar aşırı tüketimde, kişide rahatsızlık oluşturacaktır. Mutfakların vazgeçilmezi, yemeklerin olmazsa olmazı ayçiçek yağının zararlarını şu şekilde belirtebiliriz:

Özellikle kilo kontrolü yapmak isteyen kişilerin dikkatli şekilde kullanması gerektiği yağ, kilo artışında önemli bir etkendir. Bol yağda kızartmalar yapmak yerine, sebzeleri ya da et ürünlerini az yağ ile fırına atarak daha sağlıklı şekilde beslenebilirsiniz.

Kızartmalarda tercih edildiğinde bir defa kullanılmalıdır. Birden fazla ısınan ve bekleyen yağ sağlık açısından tehlike arz eder. Kanser riskini oluşturmaktadır.

Aşırı tüketimde kişilerde sivilce ve yağlanma meydana getirmektedir. Sağlık açısından zararlarını görmek istemiyorsanız yemeklere yeterli miktarda ekleyip kullanmanız tavsiye edilir. Fazla tüketimde damarlarda tıkanıklığa da sebep olabilir. Bu durum da kalp rahatsızlıklarına yer hazırlar.

Kadınlarda, menopoz dönemlerinde aşırı ayçiçeği yağı tüketimi meme kanseri riski oluşturmaktadır. Erkeklerde ise prostat kanseri riskini taşır. Olası bir hastalığı önlemek adına, kullanımda ölçülü olmak gerekir.

AYÇİÇEK YAĞI BOZULUR MU?

Güneşe maruz kalan tüm besinlerin bozulma ihtimali vardır. Ayçiçeği yağınızın ömrünün uzun olması için koyu renklerde bir cam şişe içinde muhafaza etmeniz tavsiye edilir. Uzun ömürlü olması için ve lezzetini kaybetmemesi için, ayçiçeği yağı serin yerde saklanabilir. Birden fazla ısınan ve kullanılan yağlar, kısa sürede bozulma ihtimali taşır. Bozulan yağlar ise mide ve bağırsaklarınızı olumsuz yönde etkileyecektir.



