Fiyatıyla ön planda: Redmi 9i tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı

Xiaomi çatısı altında faaliyetlerini sürdüren Redmi, Redmi 9i'yi bir süredir posterler aracılığıyla gösteriyordu. Yeni akıllı telefonu için bugünü yani 15 Eylül'ü işaret eden Redmi, sonunda işaret ettiği tarihte tanıtımını gerçekleştirdi. Redmi'nin duyurusu ile Redmi 9i artık resmiyet kazandı.

REDMİ 9İ ÖZELLİKLERİ

Redmi 9i özellikleri arasında 6,53 inç büyüklüğünde HD+ çözünürlüğünde IPS LCD bir ekran yer alıyor. Ekran damla çentikli bir yapıda. Bu çentikte akıllı telefonun 5 MP çözünürlüğünde ön kamerası bulunuyor. Telefon gücünü ise MediaTek Helio G25 işlemcisinden alırken, bu işlemciye 4 GB RAM ve 64 GB dahili depolama alanı eşlik ediyor. Android 10 ile gelen Redmi 9i'nin pili ise 5.000 mAh gücünde.

Redmi 9i'nin ilginçtir ki 13 MP çözünürlüğünde tek bir arka kamerası var. Bu da telefonu rakipleri karşısında dezavantajlı bir duruma düşürüyor. Tek kamera ile telefonun bokeh efekti fotoğraflar çekip çekmediği ise henüz belli değil. Fakat böyle bir beklentiye de sanıyoruz ki pek girmemek gerek.

REDMİ 9İ FİYATI

Redmi 9i fiyatı yaklaşık olarak 110 dolar olarak belirlendi. Telefon gece siyahı, deniz mavisi ve doğa yeşili olmak üzere 3 farklı renkte ilk etapta Hindistan'da satışa sunulacak. Redmi 9i'nin Türkiye'ye gelip gelmeyeceğine dair ise Xiaomi Türkiye'den henüz bir açıklama yapılmadı.

